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COPA DO MUNDO Marrocos ironiza nome de Lamine Yamal, mas diz respeitar escolha pela seleção da Espanha Yamal nasceu em Esplugues de Llobregat, na região metropolitana de Barcelona, e passou por todas as categorias de base da Espanha antes de estrear pela equipe principal

A escolha de Lamine Yamal por defender a seleção da Espanha, em vez de representar Marrocos, voltou a repercutir no país africano. Em entrevista à revista francesa Onze Mondial, o presidente da Federação Real Marroquina de Futebol (FRMF), Fouzi Lekjaa, afirmou que respeita a decisão do atacante, mas fez uma observação irônica ao comentar a identidade utilizada pelo jogador.



"Respeitamos a escolha de Lamine, nunca a contestamos. Também nunca mudamos nosso comportamento em relação a ele ou à família dele, que continua visitando Marrocos, especialmente as províncias do norte, de onde é originária. Eles serão sempre bem-vindos", declarou o dirigente.





Na sequência, Lekjaa ressaltou que não guarda ressentimentos, mas chamou atenção para o fato de o atleta utilizar apenas os dois primeiros nomes. "Lamine Yamal? Eu não conheço nenhum espanhol que se chame Yamal", afirmou, em referência ao nome completo do jogador, Lamine Yamal Nasraoui Ebana, filho de pai marroquino e mãe da Guiné Equatorial.



O dirigente ressaltou que a nacionalidade esportiva não altera a ligação do atacante com o país de origem da família paterna. Segundo ele, Marrocos mantém orgulho da trajetória de seus descendentes, mesmo quando optam por defender outra seleção.



Yamal nasceu em Esplugues de Llobregat, na região metropolitana de Barcelona, e passou por todas as categorias de base da Espanha antes de estrear pela equipe principal. Ainda durante a formação, a federação marroquina tentou convencê-lo a representar a seleção do país, mas o atacante decidiu seguir o projeto da Roja, pela qual se consolidou como um dos principais nomes do futebol mundial aos 18 anos.

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