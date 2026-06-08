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Futebol Marrocos pode perder lateral do United e atacante do Betis por lesão para jogo contra o Brasil Adversário de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo pode ter dois desfalques na primeira rodada do Grupo C

São Paulo, 08 (AE) - Adversário de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, o Marrocos pode ter dois desfalques nesta primeira rodada do Grupo C.

O atacante Abdessamad Ezzalzouli e o lateral-direito Noussair Mazraoui deixaram o campo contundidos no empate de 1 a 1 contra a Noruega, em seu último amistoso antes do Mundial.



Os dois atletas serão submetidos a novos exames e existe a até a possibilidade de corte da competição. O técnico Mohamed Ouahbi comentou sobre o problema, mas prefere esperar a palavra final do departamento médico sobre os seus comandados.

"Dois jogadores saíram de campo machucados e estamos aguardando uma avaliação para saber a gravidade dos problemas. No momento, isso é o que mais me preocupa", afirmou o treinador após o duelo contra os noruegueses.



"Deixamos uma boa impressão, apesar de não termos vencido. Nossa equipe mostrou coisas muito boas contra um adversário muito forte. Esse é o objetivo de enfrentar equipes desse nível, ainda mais quando você faz tantas mudanças", completou.



Mazraoui, que defende o Manchester United, sofreu uma lesão no ombro esquerdo no primeiro tempo e precisou ser substituído.

Ezzalzouli, do Betis, também saiu antes do intervalo após sentir um problema no joelho direito (suspeita de entorse no ligamento colateral medial).



Surpresa da última Copa do Mundo, quando alcançou a fase semifinal no Mundial do Catar, o Marrocos tem a expectativa de tentar, pelo menos, repetir a última campanha.

Após a estreia contra o Brasil, a seleção africana encara a Escócia, no dia 26, em Boston, e encerra a sua participação na fase de classificação diante do Haiti, 24, em Atlanta.

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