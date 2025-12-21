Marrocos, rival do Brasil na Copa-26, derrota Comores na estreia da Copa Africana de Nações
País é o favorito para conquistar seu segundo título do torneio continental
Adversário do Brasil na estreia da Copa do Mundo de 2026, Marrocos sofreu para furar o bloqueio montado pela seleção de Comores, mas venceu o jogo de abertura da Copa Africana de Nações por 2 a 0 neste domingo no estádio Príncipe Moulay Abdallah, em Rabat. Brahim Diaz, do Real Madrid, foi o melhor do jogo e o autor do primeiro gol, e El Kaabi marcou um golaço, de bicicleta.
Anfitrião do torneio, quarto na Copa do Mundo do Catar e 11º no ranking da Fifa, Marrocos é o favorito para conquistar seu segundo título do torneio continental (o primeiro foi em 1976).
Sem tradição no futebol, Comores ocupa apenas a 108ª colocação no ranking da Fifa e disputa a Copa Africana pela segunda vez na história.
Essas credenciais e o início do jogo, disputado sob chuva, deram a impressão que a seleção da casa construiria uma vitória tranquila e talvez uma goleada.
Logo aos 10 minutos, Brahim Diaz foi derrubado na área e o pênalti foi marcado. Rahimi, porém, cobrou mal e o goleiro Pandor defendeu.
Diante de sua torcida, Marrocos dominou o primeiro tempo, mas após desperdiçar o pênalti foram poucas as chances perigosas criadas.
Comores buscava se fechar diante de sua área, esperava a oportunidade de algum contra-ataque e conseguiu apenas uma finalização, sem perigo para o goleiro Bono, antez do intervalo
O jogo melhorou no segundo tempo. Os espaços começaram a aparecer, e Marrocos conseguiu ser mais incisivo, exigindo boas defesas do goleiro rival.
O primeiro gol do torneio saiu aos 10 minutos após jogada de Mazraouni pela direita. O lateral do Manchester United cruzou rasteiro para a área, e Brahim Diaz, livre de marcação, só empurrou para o gol.
Marrocos começou a empilhar finalizações, mas também viu Comores contra-atacar com perigo e quase empatar. Aos 29, El Kaabi tabelou com Salah-Eddine e encaixou uma bela bicicleta para fazer 2 a 0. A seleção da casa ainda teve chance de ampliar, mas a vitória na estreia já estava consolidada.
Marrocos volta a jogar pelo Grupo A na sexta-feira, contra Mali. Comores enfrenta a Zâmbia no mesmo dia. A primeira fase da Copa Africana de Nações conta com 6 grupos de quatro seleções cada um.
As equipes enfrentam todos os rivais de cada grupo, classificando os dois melhores de cada chave, além dos quatro melhores terceiros colocados no geral, que avançam para o mata-mata.