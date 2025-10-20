A- A+

TÍTULO HISTÓRICO Marrocos vence a Argentina e é campeão mundial Sub-20 Com este título, o Marrocos se torna o segundo país africano a conquistar um Mundial Sub-20. O primeiro foi Gana, em 2009

Contrariando todos os prognósticos, o Marrocos fez história no Mundial Sub-20 nesse domingo (19), ao conquistar seu primeiro título na categoria com uma vitória por 2 a 0 sobre a favorita Argentina, uma conquista que reflete o crescimento do futebol no país.

O atacante Yassir Zabiri, com dois gols no primeiro tempo (12' e 29'), foi o protagonista no Estádio Nacional de Santiago, diante de 43.253 espectadores, a maioria torcendo pelos marroquinos, revelação da competição e que disputavam a final pela primeira vez.

Com este título, o Marrocos se torna o segundo país africano a conquistar um Mundial Sub-20. O primeiro foi Gana, em 2009.

A Argentina, presente em 18 das 24 edições do torneio e maior vencedora, com seis títulos, não é campeã desde 2007, o que torna ainda mais histórica a façanha dos marroquinos.

Coanfitrião da Copa do Mundo de 2030 junto com Espanha e Portugal, Marrocos se manteve nos holofotes desde o quarto lugar no Mundial de 2022, no Catar. Dois anos depois, a equipe masculina Sub-23 conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris.

E agora a geração Sub-20, com o título no Chile, confirma o crescimento do futebol marroquino.

Veja também