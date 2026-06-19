Marrocos vence Escócia e cumpre favoritismo no grupo do Brasil
Africanos, que empataram com a seleção brasileira na primeira rodada, assumem a liderança provisoriamente, com quatro pontos
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Marrocos fez uma partida segura nesta sexta-feira e venceu a Escócia por 1 a 0 no Gillette Stadium, em Foxborough (EUA). O placar foi aberto ainda no primeiro minuto de jogo, por Saibari. Depois disso, os marroquinos controlaram o meio de campo e só correram riscos concretos nos minutos finais, quando os escoceses tiveram momentos de pressão.
COMO FICA A SITUAÇÃO DO GRUPO C?
O Marrocos, que empatou com a seleção brasileira na primeira rodada, assume a liderança provisoriamente, com quatro pontos, mas pode perder a posição a depender do resultado de Brasil x Haiti. A Escócia permanece com três pontos.
COMO FOI ESCÓCIA X MARROCOS?
O Marrocos mostrou toda sua força no primeiro minuto de jogo, com um belo gol de Saibari, que encheu o pé para vencer o goleiro Gunn. A origem do lance foi um ótimo lançamento de Brahim Díaz, principal nome do meio de campo marroquino no primeiro tempo.
Passes longos e médios saídos dos pés do meia-atacante do Real Madrid, junto de suas arrancadas, eram a principal fonte dos lances ofensivos da equipe. Outro ponto forte era o posicionamento de Saibari, o autor do gol, bem-sucedido também jogando de costas para a área e contribuindo com tabelas para abrir espaços.
O jogo ofensivo escocês, por outro lado, era praticamente nulo. Como entrou em campo como líder do grupo, depois de vencer o Haiti por 1 a 0, o técnico Steve Clark preferiu se proteger frente ao adversário de melhor nível e trocou o 4-4-2 da estreia por um 3-5-1.
Clark sacou o jovem meia-atacante Ben Gannon-Doak, destaque da partida contra os haitianos, e colocou mais um zagueiro. Não ter Doak em campo, contudo, prejudicou até mesmo a capacidade de contra-atacar.
A troca de passes lenta vista durante a maior parte da etapa inicial irritava a torcida escocesa, que viu o time melhorar apenas nos minutos finais antes do intervalo, com um breve momento de pressão suportada pelos marroquinos.
Em tentativa de corrigir a rota, Clark mexeu na equipe para o segundo tempo e tirou o zagueiro Tierney para colocar Gannon-Doak. Os primeiros momentos da etapa final, contudo, não mostraram nada muito diferente do que aquilo que foi visto anteriormente.
Em seis minutos, o Marrocos acertou a trave com Saibari e forçou grande defesa de Gunn para conter finalização de El Khannouss, muito participativo e grande responsável pelo controle marroquino no meio de campo.
O cenário começou a se modificar, e a Escócia deu sinais de vida Conseguia ter mais a bola nos pés e teve presença o suficiente no campo de ataque para levar perigo ao gol adversário, porém não conseguiu o empate.
FICHA TÉCNICA
ESCÓCIA 0 X 1 MARROCOS
ESCÓCIA - Gunn; Hanley, Hendry e Tierney (Gannon-Doak); Patterson (Ralston), McTominay, Ferguson, McGinn, Christie (McLean) e Robertson; Adams (Dykes). Técnico: Steve Clark.
MARROCOS - Bono; Hakimi, Diop, Riad e Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi, Brahim Díaz (Amaimouni), Ounahi (El Mourabet) e El Khanouss (Talbi); Saibari (Rahimi). Técnico: Mohamed Ouahbi
GOL - Saibari, a um minutos do primeiro tempo.
ÁRBITRO - Ilgiz Tantashev (UZB).
CARTÕES AMARELOS - Robertson (Escócia); Diop (Marrocos).
RENDA - Não disponível.
PÚBLICO - 64.146 torcedores.
LOCAL - Gillette Stadium, em Foxborough (EUA).