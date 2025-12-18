A- A+

Título Marrocos vence Jordânia na prorrogação e é campeão da Copa Árabe Campeã em 2012, a seleção marroquina vence pela segunda vez esta competição organizada pela Fifa, que reúne 16 seleções do mundo árabe

Marrocos conquistou a Copa Árabe após vencer a Jordânia na prorrogação por 3 a 2 em uma final emocionante disputada nesta quinta-feira (18), em Lusail, no Catar, três dias antes do início da Copa Africana de Nações (CAN), que os 'Leões do Atlas' jogarão em casa.

Campeã em 2012, a seleção marroquina vence pela segunda vez esta competição organizada pela Fifa, que reúne 16 seleções do mundo árabe.

Apesar de não contar com estrelas exclusivas na CAN (21 de dezembro a 18 de janeiro), Marrocos foi dominante e terminou o torneio com a melhor defesa (apenas um gol sofrido antes da final).

No entanto, ao enfrentar o melhor ataque da decisão, ocorrido durante quase toda a partida, até que o atacante Abderrazak Hamdallah assumiu o papel de herói.

Hamdallah marcou o gol de empate (2 a 2) nos minutos finais (88'), forçando a prorrogação, e garantiu o título ao fazer o terceiro dos marroquinos na primeira etapa do tempo extra (100').

Mas o lance que marcou a partida continua sendo o de Oussama Tannane (4'), que abriu o placar para Marrocos: um chute por cobertura de trás da linha do meio-campo digno do Prêmio Puskás de gol do ano.

Os jordanianos foram às redes duas vezes com o centroavante Ali Olwan (48' e 68').

Marrocos sediará a Copa Africana de Nações a partir do próximo domingo, sendo um dos favoritos ao título. No jogo de abertura, em Rabat, os donos da casa enfrentarão a seleção de Comores.

Veja também