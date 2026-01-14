Qua, 14 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta14/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol Internacional

Marrocos vence Nigéria nos pênaltis e enfrenta Senegal na final da Copa Africana de Nações

Goleiro Bounou brilhou com duas defesas nas penalidades

Reportar Erro
Lance de Marrocos e Nigéria pela semifinal da Copa Africana de Nações Lance de Marrocos e Nigéria pela semifinal da Copa Africana de Nações  - Foto: PAUL ELLIS / AFP

Marrocos e Nigéria, nesta quarta-feira (14), não conseguiram sair do 0x0 ao longo de 120 minutos, somando tempo normal e prorrogação da semifinal da Copa Africana de Nações. Definido nas cobranças de pênaltis, os marroquinos venceram por 4x2 e agora estão na grande decisão da competição, podendo conquistar o título em casa. 

O adversário foi definido na última terça-feira (13). Com vitória por 1x0 com gol de Sadio Mané, Senegal deixou o Egito para trás na disputa. 

Em atualização

Reportar Erro

Veja também

Newsletter