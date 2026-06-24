Marrocos vira diante do bravo Haiti, mas avança ao mata-mata da Copa atrás do líder Brasil

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Marrocos viu sua invencibilidade de 31 jogos ficar em perigo duas vezes diante de um bravo Haiti, nesta quarta-feira. Mas mostrou poder de reação para buscar a virada por 4 a 2 no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. O resultado, contudo, ficou bem aquém do esperado e a liderança do Grupo C terminou mesmo com o Brasil - bateu a Escócia e ficou com melhor saldo de gols (6 a 3), após ambos chegarem aos sete pontos. Os africanos avançam em segundo na chave e os haitianos se despedem sem alcançar o inédito primeiro ponto na história da competição



Desde agosto de 2025, quando levou 1 a 0 de Mali, que Marrocos não perde um jogo. Nesta quarta, se livrou pelo poder de reação após ficar duas vezes atrás do marcador. Atacantes do Haiti, Lenny Joseph (a Fifa optou por dar contra de Bono) e Isidor foram os responsáveis por dar alegria aos haitianos na primeira fase, enquanto Hakimi e Saibari deixaram tudo igual à favorita seleção marroquina antes ddo descanso. Na fase final, o goleador Rahimi e o jovem Yassine saíram do banco para definir o bom triunfo.



Terminando na segunda colocação, os marroquinos agora aguardam pelo primeiro colocado do Grupo F, que será definido nesta quinta-feira e tem a Holanda como principal candidata à posição - encara a frágil Tunísia. Mas é possível enfrentar o vencedor de Japão x Suécia em caso de deslize holandês. O embate será às 22 horas (de Brasília) no Estádio BBVA, em Monterrey, no México.





Primeiro tempo elético e belos gols



Os marroquinos entraram em campo embalados por sequência invicta de 31 partidas - o revés na prorrogação da final da Copa Africana das Nações por 1 a 0 diante de Senegal está na Justiça - e cientes que precisavam de gols aos montes diante do eliminado Haiti para tentar superar o Brasil na liderança da chave no saldo de gols. Isso já prevendo que a seleção canarinho saísse vencedora diante da Escócia no outro jogo da chave.



Antes de a bola rolar, Marrocos e Brasil somavam quatro pontos, com o saldo deixando os comandados de Carlo Ancelotti na frente (3 a 1). Até cartões poderiam definir o primeiro colocado. A festiva torcida, porém, só queria saber da classificação, sem escolher futuros oponentes - eliminaram Espanha e Portugal na edição de 2022, no Catar, terminando no quarto lugar.



O Haiti jogava por sua honra e para presentear seus animados torcedores que sonhavam com o primeiro ponto em Copa. E prometiam dificultar as ações marroquinas. Porém, levaram um susto cedo. Placide salvou com o pé. O anúncio do gol brasileiro inflamou a partida.



E a festa haitiana ganhou um ingrediente a mais. Duverne foi à linha de fundo e cruzou para Lenny Joseph abrir o marcador em lindo gol de letra. A Fifa, contudo, deu contra do goleiro Bono após a bola tocar levemente no goleiro. Atrás, Placide trabalhava bem dando enorme ajuda ao Brasil com Marrocos apostando em muita gente no ataque para evitar a zebra. O nervosismo africano era evidente, contudo.



Depois de anotar gols cedo contra Brasil e Escócia e jogar com tranquilidade, desta vez Marrocos mostrava pouca inspiração e carecia de qualidade na criação das jogadas. Não por acaso, por vezes os jogadores de frente eram flagrados em impedimento ou deixavam a bola sair pela linha de fundo sem domínio da bola. Quando chegou bem, o paredão Placide fez dois milagres em lances seguidos.



Após Placide salvar o Haiti com nova defesa complicada, o astro Hakimi apareceu na pequena área para mandar o rebote às redes. O VAR validou o gol que traria alívio ao Marrocos. Mas Isidor acertou uma bomba de fora da área pouco depois para recolocar os coadjuvantes em vantagem novamente. O elétrico compromisso foi ao descanso com 2 a 2 após Saibari aparecer livre para concluir o ótimo cruzamento de Hakimi e anotar pelo terceiro jogo seguido



Virada marroquina e Haiti zerado na Copa



Com os 2 a 0 do Brasil, Marrocos necessitava de quatro gols na etapa final para tomar a liderança da chave. Além disso, necessitava colocar os nervos no lugar após melhorar na reta final da primeira etapa. Sem contar a inspiração do goleiro Placide, dono de grandes defesas e responsável pelo Haiti não ser vazado mais vezes.



Depois de uma primeira etapa em alta intensidade, as seleções pareciam mais cansadas depois do intervalo e aquele lance de deixar o torcedor eufórico custou a sair, com as defesas desta vez fazendo bem seu serviço.



Na cobrança de seu sétimo escanteio na partida, Marrocos viu a bola sobrar para Rahimi definir a virada. A batida após rápido giro ainda desviou na marcação haitiana e Placide nada pôde fazer. Haiti não conseguiu mais ameaçar o gol de Bono e ainda viu Arcus dar bobeira e Rahimi roubar a bola e servir o garoto Yassine, de 20 anos, que definiu o placar.



Ficha técnica



Marrocos 4 x 2 Haiti



Marrocos - Bono; Hakimi, Halhal, Riad e Eddine (El Mourabet); Amrabat e El Aynaoui (Mazraoui); Brahim Diaz (Ounahi), Saibari (Rahimi) e El Khannouss; El Kaabi (Yassine). Técnico: Mohamed Ouahbi.



Haiti - Placide; Duverne (Arcus), Ricardo Adé, Delcroix e Expérience; Casimir, Jean Jacques (Simon), Bellegarde e Providence (Nazon); Isidor (Deedson) e Lenny Joseph (Pierrot). Técnico: Sébastien Migné.



Gols - Bono (contra), aos 9, Hakimi, aos 38, Isidor, aos 42, e Saibari aos 45 minutos do primeiro tempo; Rahimi, aos 32 e Yassine aos 43 do segundo.

Cartões amarelos - Casimir, Placide e Nazon (Haiti).

Árbitro - Danny Desmond Makkelie (HOL).

Renda - 68.239 presentes.

Local - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA).

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