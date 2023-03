A- A+

Futebol Brasil enfrenta Marrocos em amistoso; veja escalações e saiba onde assistir Sob comando do técnico interino, Ramon Menezes, Seleção Brasileira fará primeiro amistoso após a Copa do Mundo de 2022, do Catar

Há pouco mais de três meses, o Brasil se despediu da Copa do Mundo de 2022, no Catar, com uma eliminação nas penalidades diante da Croácia, nas quartas de final. Como o tempo é relativo e a forma como cada torcedor lidou com o trauma é única, fica difícil dizer qual será a sensação geral em ver a Seleção novamente em campo. Acontece que, para quem está lá dentro, o prazo para se amargurar com o passado acabou. Ano novo, caras novas – entre jogadores e no comando interino. Neste sábado (25), a equipe encara Marrocos, às 19h, no estádio Ibn Batouta, em Tânger, no primeiro amistoso pós-mundial.

Enquanto não bate o martelo sobre quem será o técnico da Seleção Brasileira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) colocou o treinador do sub-20, Ramon Menezes, para assumir de forma interina o grupo. Na primeira convocação, alguns remanescentes da Copa passada, como o volante Casemiro – capitão no amistoso –, e os atacantes Rodrygo e Vinícius Júnior. Mas também caras novas.

Ao todo, 10 jogadores ganharão a primeira oportunidade na seleção principal. Alguns com experiência de já ter trabalhado com Ramon no time de base, como o goleiro Mycael (Athletico), o lateral-direito Arthur (América/MG), o zagueiro Robert Renan (Zenit/RUS), o volante Andrey Santos (Vasco) e o atacante Vítor Roque (Athletico). Além disso, foram chamados também os volantes André (Fluminense) e João Gomes (Wolverhampton), o meia Raphael Veiga (Palmeiras) e os atacantes Rony (Palmeiras) e Yuri Alberto (Corinthians).

Um dos novatos, Vítor Roque, de 18 anos, pode se tornar o mais jovem jogador a defender a Seleção desde Ronaldo, que estreou em 1994, aos 17. No geral, o posto de mais novo a atuar pela Canarinho é de Pelé, com 16 anos e 257 dias.



Dúvidas na equipe

Ramon não divulgou a escalação. Algumas dúvidas estão no gol, com a disputa entre Ederson e Weverton, e no ataque, entre Rony e Antony. Emerson Royal, Marquinhos, Eder Militão e Alex Telles devem fechar a defesa, com Casemiro, Andrey Santos e Paquetá no meio. Na frente, Rodrygo e Vinícius Júnior estão cotados também para começarem jogando. Com uma lesão no tornozelo, Neymar não foi convocado.

Ancelotti vem aí?

O nome do técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, é o mais cotado para assumir a Seleção a partir do segundo semestre. Casemiro elogiou o antigo comandante da época que atuou no futebol espanhol, mas evitou comentar sobre um possível acerto.

"É um treinador que eu conheço muito, um amigo que tenho no futebol. Mas tem um outro lado: o Ancelotti tem um clube, que é o Real Madrid, temos que respeitar. Temos também um treinador aqui, Ramon, que não é efetivo, mas está aqui para fazer esse jogo", declarou.

Onde assistir?

TV Bandeirantes, ESPN, Star+ e Canal GB (Youtube).

Prováveis escalações

Ficha técnica

Marrocos

Bounou; Hakimi, Aguerd, Saïss, El Yamiq e Mazraoui; Ziyech, Ounahi, Amrabat e Boufal; En-Nesyri.Técnico: Walid Regragui

Brasil

Ederson; Emerson Royal, Éder Militão, Ibañez e Alex Telles; Casemiro, Andrey Santos e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vitor Roque (Antony ou Rony) e Vinicius Jr. Técnico: Ramon Menezes

Local: Estádio Ibn Batouta (Tânger/MAR)

Horário: 19h

Árbitro: Sadok Selmi (TUN). Assistentes: Khalil Hassani e Mohamed Békir (ambos da TUN)

Transmissão: TV Bandeirantes, ESPN, Star+ e Canal GB (Youtube).

