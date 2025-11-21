Marrocos x Brasil: veja onde assistir ao jogo que vale vaga na semi do Mundial sub-17
Partida será realizada às 12h45 desta sexta-feira (21), no Aspire Zone, no Catar
A seleção brasileira sub-17 volta a entrar em campo, na tarde desta sexta-feira (21), pela Copa do Mundo da categoria, no Catar. Às 12h45, o time verde e amarelo encara o Marrocos, no Aspire Zone, pelas quartas de final.
Invicto na competição, o Brasil chega ao compromisso após passar por duas decisões por pênaltis, contra Paraguai e França, respectivamente. Em ambas ocasiões, contou com brilho do goleiro João Pedro para seguir vivo em busca do pentacampeonato.
Em caso de classificação perante os marroquinos, a equipe dirigida pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci encaram o vencedor de Portugal e Suíça. Os europeus se enfrentam uma hora antes. Os portugueses, inclusive, golearam o Marrocos por 6x0 na fase de grupos.
Leia também
• Brasil vence a França nos pênaltis e avança às quartas de final da Copa do Mundo sub-17
• Brasil elimina Paraguai nas penalidades e avança na Copa do Mundo sub-17
• Com novas sondagens, diretor do Sport vai ao Catar para acompanhar Zé Lucas
Para o jogo, o Brasil terá um reforço no sistema defensivo. O zagueiro Vitor Hugo cumpriu suspensão contra a França e retorna ao miolo de zaga.
Adversário
O Marrocos chegou às quartas de final, depois de eliminar a equipe de Mali, nas oitavas, por 3x2. Anteriormente, deixaram os Estados Unidos pelo caminho, nos pênaltis, na segunda fase. Na fase de grupos, além do revés sofrido perante Portugal, os africanos golearam a Nova Caledônia, por 16x0, e perderam para o Japão, por 2x0, se classificando entre os melhores terceiros colocados.
Onde assistir?
A partida entre Brasil e Marrocos, que vale vaga na semifinal do Mundial sub-17, terá transmissão do SporTV e da CazéTV.