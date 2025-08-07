Marta e Amanda Gutierres são indicadas ao prêmio de melhor do mundo; veja lista completa
Camisa 10 segue em busca da sua sétima Bola de Ouro, enquanto companheira de seleção buscará vencer o prêmio pela primeira vez
As jogadoras brasileiras Marta, do Orlando Pride, e Amanda Gutierres, do Palmeiras, foram indicadas ao prêmio de melhor jogadora do mundo pela revista France Football, na manhã desta quinta-feira (7).
As duas jogadoras, aliás, foram fundamentais no título da seleção brasileira na Copa América. Marta fez dois gols na final, enquanto Amanda marcou uma vez na decisão e foi eleita artilheira do torneio com seis gols.
Marta segue em busca da sua sétima Bola de Ouro, enquanto Amanda buscará vencer o prêmio pela primeira vez.
Além das brasileiras, também foram indicadas outras 28 jogadoras para concorrer ao prêmio. A vencedora da edição de 2024, a espanhola Aitana Bonmati, é uma das destaques da lista.
Confira a lista completa
Lucy Bronze (Chelsea/Inglaterra)
Barbra Banda (Orlando Pride/Zâmbia)
Aitana Bonmati (Barcelona/Espanha)
Sandy Baltimore (Chelsea/França)
Mariona Caldentey (Arsenal/Espanha)
Klara Bühl (Bayern de Munique/Alemanha)
Sofia Cantore (Juventus/Washington Spirit/Itália)
Steph Catley (Arsenal/Austrália)
Melchie Dumornay (Lyon/Haiti)
Temwa Chawinga (Kansas City Current/Malawi)
Emily Fox (Arsenal/Estados Unidos)
Cristiana Girelli (Juventus/Itália)
Esther Gonzalez (Gotham FC/Espanha)
Caroline Graham Hansen (Barcelona/Noruega)
Patri Guijarro (Barcelona/Espanha)
Amanda Gutierres (Palmeiras/Brasil)
Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
Pernille Hander (Bayern de Munique/Dinamarca)
Lindsey Heaps (Lyon/Estados Unidos)
Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal/Inglaterra)
Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal/Noruega)
Marta (Orlando Pride/Brasil)
Ewa Pajor (Barcelona/Polônia)
Clara Mateo (Paris FC/França)
Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)
Claudia Pina (Barcelona/Espanha)
Alexia Putellas (Barcelona/Espanha)
Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea/Suécia)
Caroline Weir (Real Madrid/Escócia)
Leah Williamson (Arsenal/Inglaterra)