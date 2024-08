CAS rejeita recurso da CBF e Brasil não terá Marta na semifinal contra a Espanha

A- A+

A Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) rejeitou o recurso da CBF, que tentava contar com Marta na partida decisiva da seleção brasileira feminina de futebol contra a Espanha, nesta terça-feira, pela semifinal na Olimpíada de Paris-2024. A partida está marcada para as 16 horas (horário de Brasília).



A decisão foi anunciada na manhã desta terça-feira (6), a poucas horas do início da partida, que vale vaga na grande final olímpica.

A CBF tentava reduzir a punição aplicada à atacante, pela expulsão sofrida justamente na partida contra a Espanha, ainda pela fase de grupos da competição. No jogo, Marta levou o cartão vermelho por dar uma entrada dura com o pé alto na cabeça de uma adversária.



Pelo regulamento do futebol na Olimpíada, um cartão vermelho gera suspensão de dois jogos, e não apenas um, como é de costume no futebol brasileiro. Assim, Marta foi desfalque da seleção na vitória sobre a França, no sábado, pelas quartas de final. E também não poderá entrar em campo nesta terça.



Prontas para mais uma decisão! Com muito foco e dedicação, vamos para o duelo contra a Espanha em busca da classificação para a grande final!



️ 06/08 - 16h (horário de Brasília)

️ Estádio de Marselha

@tvglobo, @sportv e @CazeTVOficial



Lesley Ribeiro/CBF pic.twitter.com/dTnxcQ3lW2 — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) August 5, 2024

Marte em Olimpíadas



Com Marta em campo, a seleção feminina conquistou duas medalhas de prata em Olimpíadas, em Atenas-2004 e Pequim-2008, perdendo ambas as finais para os Estados Unidos.

