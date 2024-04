Marta confirma aposentadoria da seleção brasileira ao final de 2024

A- A+

Eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, a atacante Marta está vivendo os seus últimos momentos na seleção brasileira. Em entrevista à CNN Esportes, a atleta do Orlando Pride, dos Estados Unidos, revelou que este será o seu último ano jogando com a camisa amarelinha e se mostrou confiante com a "passagem de bastão".

"Este é o meu último ano, e eu já posso confirmar aqui. Tem um momento em que a gente tem que entender que chegou a hora. Eu estou muito tranquila com relação a isso, porque eu vejo com muito otimismo esse desenvolvimento que a gente está tendo com relação às atletas jovens", afirmou Marta em entrevista à CNN Esportes.

Embora já tenha definido a aposentadoria da seleção brasileira no final do ano, Marta demonstrou o desejo em disputar mais uma Olimpíada — ela participou de cinco Jogos Olímpicos durante toda a sua carreira e conquistou duas medalhas de prata (2004 e 2008).

"Se eu for para a Olimpíada, vou curtir cada momento, porque, independentemente de ir para Olimpíada ou não, este é meu último ano com a Seleção. Não tem mais Marta a partir de 2025 na Seleção como atleta, não tem", finalizou.

Apesar da seleção brasileira estar vivendo um período de renovação, Marta esteve presente nas convocações de Arthur Elias para a Copa Ouro da Concacaf e para o SheBelieves. Agora, a atacante de 38 anos vive a expectativa de estar na lista para a próxima Data Fifa, no fim de maio, que será a última oportunidade do treinador observar jogadoras antes dos Jogos Olímpicos de Paris.

Marta é a maior artilheira da história da Seleção Brasileira, além de maior goleadora das Copas do Mundo — considerando futebol feminino e masculino — com 17 gols marcados. Com a seleção canarinha, ela conquistou duas vezes os Jogos Pan-Americanos (2003 e 2007) e três vezes a Copa América (2003, 2010 e 2018).

Veja também

Futebol Série D: Retrô e Petrolina iniciam neste fim de semana a caminhada rumo ao acesso à Série C