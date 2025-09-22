Marta e Amanda Gutierrez ficam fora da lista das 10 melhores da Bola de Ouro 2025
Parte da lista já foi divulgada antes do início do evento, às 16h (de Brasília), e veterana ficou com a 12ª colocação
Em sua terceira indicação à Bola de Ouro, Marta ficou com a 12ª colocação entre as 30 indicadas para o prêmio de melhor jogadora da temporada. Amanda Gutierrez, do Palmeiras, foi a 21ª mais votada, e a ordem do top-10 será anunciada no evento que acontece em Paris e começa às 16h (de Brasília).
Essa é a sétima edição da Bola de Ouro que inclui o futebol de mulheres. Marta também foi indicada em 2018 e 2019, nos dois primeiros prêmios femininos, e ficou, respectivamente, na quarta e na 16ª posição da lista. Marta foi eleita a melhor jogadora da nona conquista brasileira da Copa América, e por seu clube, Orlando Pride, foi uma das lideranças que levou a equipe ao título da primeira divisão dos EUA.
Já Gutierrez participou pela primeira vez da premiação, por suas credenciais tanto pelo Palmeiras (campeã do Paulistão e artilheira do Brasileirão) quanto pela seleção brasileira (campeã e artilheira da Copa América).
A espanhola Aitana Bonmatí (Barcelona) é tida como a favorita para vencer a terceira Bola de Ouro consecutiva, mas as inglesas Lucy Bronze (Chelsea), Alessia Russo (Arsenal) e Leah Williamson (Arsenal) também aparecem como fortes concorrentes — já que Arsenal derrotou o Barcelona na final da última Champion's League, e a Inglaterra venceu a Espanha na final da Euro.
Além delas, outras seis jogadoras estão na disputa: Ewa Pajor, Patri Guijarro e Alexia Putellas (Barcleona); Mariona Caldentey (Arsenal), Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal) e Hannah Hampton (Chelsea) — a única goleira presente na lista.
O Brasil ainda tem Arthur Elias concorrendo na categoria de técnico de futebol de mulheres, mas o favoritismo é da holandesa Sarina Wiegman, que conquistou o tricampeonato consecutivo da Euro em julho — o segundo título da Inglaterra.
Confira o resultado parcial da Bola de Ouro 2025
11ª - Cláudia Pina (Barcelona)
12ª - Marta (Orlando Pride)
13ª - Caroline Graham-Hansen (Barcelona)
14ª - Barbra Banda (Orlando Pride)
15ª - Sandy Baltimore (Chelsea)
16ª - Cristiana Girelli (Juventus)
17ª - Temwa Chawinga (Kansas City Current)
18ª - Melchie Dumornay (Lyon)
19º - Klara Bühl (Bayern de Munique)
20ª - Pernille Harder (Bayern de Munique)
21ª - Amanda Gutierrez (Palmeiras)
22ª - Esther González (Gotham)
23ª - Johanna Rytting Kaneryd
24ª - Sofia Cantore (Juventus)
25ª - Emily Fox (Arsenal)
26ª - Lindsey Heaps (Lyon)
27ª - Clara Mateo (Paris FC)
28ª - Frida Maanum (Arsenal)
29ª - Steph Catley (Arsenal)
30ª - Caroline Weir (Real Madrid)