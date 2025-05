Marta é apontada como a melhor jogadora de futebol da história; veja ranking

A- A+

A atacante brasileira Marta foi eleita, nesta segunda-feira, a melhor jogadora da história do futebol feminino pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). A entidade divulgou o Top 10 da modalidade.

Aos 39 anos, Marta segue em atividade no Orlando Pride, dos Estados Unidos. A alagoana é a maior vencedora do prêmio de Melhor Jogadora do Mundo da Fifa, com seis conquistas: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018.



Com a seleção brasileira, a atacante conquistou três títulos da Copa América Feminina, um vice-campeonato mundial, dois ouros nos Jogos Pan-Americanos e três medalhas olímpicas de prata. Recentemente, Marta voltou a ser convocada por Arthur Elias. Ela está entre as atletas chamadas para os amistosos contra o Japão, que serão disputados nos dias 30 de maio e 2 de junho, em São Paulo.



Além de Marta, o IFFHS completa o Top 5 com Mia Hamm, dos Estados Unidos, Christine Sinclair, do Canadá, e as americanas Kristine Lilly e Michelle Akers.



Na sexta colocação está a chinesa Sun Wen. Homare Sawa, do Japão, Heidi Mohr e Birgit Prinz, da Alemanha, ocupam a oitava e nona colocações, respectivamente. Aitana Bonmatí, da Espanha, eleita a atual melhor do mundo na última temporada, aparece na décima posição.

