Melhor do mundo Marta é ovacionada em jogo contra Chile e segue para a sua sexta Copa do Mundo A jogadora recebeu carinho da torcida brasileira ao entrar em campo aos 29 minutos do segundo tempo

Maior nome da história do futebol feminino brasileiro, seis vezes eleita a melhor jogadora do mundo e a caminho da sua sexta Copa do Mundo, Marta recebeu todo o carinho da torcida brasileira ao entrar em campo aos 29 minutos do segundo tempo na goleada por 4 a 0 sobre o Chile, no domingo (2).

A camisa 10 do Brasil ficou no banco de reservas para evitar o desgaste após um atraso no voo para Brasília, mas ser uma opção para o segundo tempo na Copa do Mundo não é algo que preocupa a atleta. A seleção brasileira embarcou por volta de 5h20 desta segunda-feira (3) para a Austrália, país que sediará junto com a Nova Zelândia o Mundial 2023, entre 20 de julho e 20 de agosto.

"Eu não conversei com ela (Pia) sobre isso, até porque nunca conversei com nenhum treinador sobre ser titular ou algo desse tipo. As coisas sempre aconteceram de maneira natural. Hoje eu tenho a devida noção de que eu não sou a Marta de 20 anos atrás, mas a maior felicidade é ver que independente de eu estar em campo ou não, vão ter atletas que vão representar bem o nosso país com muito talento, muito amor e muito carinho", disse Marta em entrevista após a partida.

A aeronave que leva a seleção feminina também carrega mensagens de apoio às mulheres que sofrem discriminação, escritas em inglês na fuselagem. “Nenhuma mulher deveria ser forçada a cobrir a cabeça”; “Nenhuma mulher deveria ser morta por não cobrir a cabeça”; e "Nenhum homem deveria ser enforcado por dizer isso".

Hoje, a brasileira, mesmo sendo a jogadora mais rica do mundo, tem o salário 100 vezes menor que o de Neymar, mostrando que a disparidade em relação ao salário dos homens ainda é um desafio.

