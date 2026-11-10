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Futebol Marta está 'totalmente nos planos' para Copa do Mundo feminina, diz técnico Arthur Elias Eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, a camisa 10 mira sua sétima participação em uma Copa do Mundo pelo Brasil, torneio que acontecerá de 24 de junho a 25 de julho em solo brasileiro

A seleção brasileira de futebol feminino conta "totalmente" com a estrela Marta para a Copa do Mundo de 2027, que será realizada em casa, declarou nesta terça-feira (10) o técnico Arthur Elias, embora não tenha convocado a jogadora de 40 anos para os próximos amistosos.

Eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, a camisa 10 mira sua sétima participação em uma Copa do Mundo pelo Brasil, torneio que acontecerá de 24 de junho a 25 de julho em solo brasileiro.

Marta não atua pela Seleção desde junho, quando entrou em campo por dez minutos na derrota por 1 a 0 em um amistoso contra os Estados Unidos.

"Marta está totalmente nos planos para estar na Copa do Mundo", afirmou Arthur Elias em entrevista coletiva, durante o anúncio, no Rio de Janeiro, da lista de convocadas para os confrontos contra o Japão nos dias 29 de novembro e 5 de dezembro.

"Isso vai depender, assim como com todas as jogadoras, de como vai estar no momento da lista final, em maio do ano que vem", acrescentou o treinador.

Arthur Elias disse que acompanha a situação de Marta em contato com seu clube americano, o Orlando Pride, "para que ela possa preparar a temporada da melhor forma possível e jogar em altíssimo nível no ano que vem, que é o que todos desejamos".

A 'Rainha' disputou sua última partida oficial pelo Brasil em agosto de 2025, marcando dois gols decisivos na vitória na final da Copa América contra a Colômbia (4 a 4, 5 a 4 nos pênaltis).

Finalista da Copa do Mundo em 2007, ela detém o recorde de gols do torneio, com 17 tentos.

Nos Jogos Olímpicos, Marta conquistou três medalhas de prata: em 2004, 2008 e 2024.

O sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2027 acontecerá no dia 11 de dezembro, no Rio.

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