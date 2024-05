A- A+

Seleção feminina Marta se emociona ao falar sobre a Copa de 2027, disputada no Brasil: "Sempre sonhei" A Rainha do futebol brasileiro deve se aposentar da Amarelinha no final deste ano e não deve disputar o Mundial dentro de casa

Com uma grande história pela seleção, Marta ainda se emociona com o futebol feminino. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (30), na Arena de Pernambuco, a Rainha não conseguiu segurar as lágrimas ao falar sobre a Copa do Mundo de 2027, que será sediada no Brasil.

Marta está com 38 anos e terá no Mundial 41 anos de idade. Ela chegou a declarar em entrevistas no início do ano que vai se aposentar da Amarelinha no final de 2024.

O eterno símbolo do futebol feminino no Brasil declarou que jogar uma Copa do Mundo sempre foi seu sonho, mas que quer participar mesmo sem estar entre as convocadas em 2027.

“Muita coisa ainda pode acontecer. Eu prefiro viver um dia de cada vez. Eu dei a declaração em relação à seleção [de se aposentar em 2024] no começo desse ano, mas tem uma Copa do Mundo vindo. Se eu não estiver em campo, eu vou estar aqui no Brasil vivendo ela de qualquer maneira. Eu sempre sonhei de jogar uma Copa do Mundo no Brasil. Estava mais do que na hora futebol brasileiro feminino e da América do Sul ter esse reconhecimento. Essa Copa será sem dúvidas um marco histórico comigo em campo ou não. Quem sabe eu não dou uma pisadinha em campo antes do jogo. Eu quero viver intensamente. Quando saiu o anúncio eu não pensei em outra coisa a não ser estar aqui no Brasil vivendo esse momento”, disse Marta totalmente emocionada.

Se a Copa do Mundo é um sonho distante, Marta vive a expectativa de jogar mais uma Olimpíadas pelo Brasil. Ela luta por uma vaga entre as 18 que serão escolhidas pelo técnico Arthur Elias para Paris.

“Que bom que a gente recebeu esse reconhecimento por parte da Fifa e das federações que participaram e nos deram essa oportunidade de fazer uma grande festa e evento, porque o povo brasileiro sabe receber e curtir o futebol que é nossa maior paixão. Vamos viver um dia de cada vez. Nesse momento meu foco é fazer meu melhor para poder representar o Brasil nas Olimpíadas”, completou a Rainha.

O Brasil encara a Jamaica neste sábado, 1º de junho, às 17h, na Arena de Pernambuco. Esse é o primeiro dos dois amistosos contra a seleção caribenha antes dos Jogos Olímpicos de Paris.

