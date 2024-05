A- A+

Seleção Brasileira Com boa presença de público e Marta, Seleção Brasileira realiza segundo dia de treinos no Arruda Quase mil torcedores e torcedoras acompanharam mais de uma hora e meia de atividades com foco no amistoso contra a Jamaica

Com boa presença do público e chegada da rainha Marta, a Seleção Brasileira feminina realizou o segundo dia de treinamentos no Arruda, nesta terça-feira (28). Os quase mil torcedores e torcedoras presentes no estádio puderam acompanhar mais de uma hora e meia de atividades do grupo quase completo.

Das 26 atletas convocadas pelo técnico Arthur Elias, apenas a atacante Debinha ficou de fora dos treinos. Ela já chegou na Capital pernambucana, mas só vai iniciar os trabalhos com o grupo a partir desta quarta-feira (29).

Ausente no primeiro treino, Marta foi a grande atração da programação aberta ao público. A rainha do futebol brasileiro recebia aplausos e gritos toda vez que tocava na bola durante o coletivo no final das atividades.

Uma dessas torcedoras alucinadas por Marta era a estudante Ana Catarina. Ela vai para o jogo contra a Jamaica na Arena de Pernambuco e conseguiu realizar antecipadamente o sonho de ver a camisa dez de perto.

"É uma honra muito grande ver nossa seleção jogando em casa, com essa torcida. Esse treino aberto dando a oportunidade do público prestigiar as jogadoras. É maravilhosa. Meu sonho era ver Marta e realizei esse grande desejo que eu tinha", disse a torcedora.

E a paixão pelos símbolos do futebol brasileiro passa de geração em geração. A fotógrafa Fernanda Acioly levou a filha Lara de 1 ano e 3 meses para acompanhar as jogadoras da seleção.

"Acompanho as meninas no futebol em Recife, principalmente do Sport e do Náutico. Falta muito investimento aqui ainda, então a gente fica muito feliz quando vem uma oportunidade dessa que traz visibilidade", comentou.

Ao final do treino, todas as jogadoras se dirigiram até a torcida que ainda estava presente no estádio. Marta, Tamires, Cristiane, Gabi Nunes e outros destaques da equipe tiraram fotos e concederam autógrafos.

O Brasil encara a Jamaica como amistoso preparatória para os Jogos Olímpicos de Paris neste sábado, 1º de junho, na Arena de Pernambuco. Já foram vendidos mais de 20 mil ingressos para o confronto. Grande artilheira da Seleção, Cristiane destacou a importância de fazer jogos em casa para as atletas.

"Estou muito feliz de estar aqui, eu sempre venho mais a passeio. Muito feliz de saber da mobilização que está tendo na cidade para a gente ter nosso torcedor e torcedora ao nosso lado. A gente conta muito com a presença de vocês. Importante também da seleção entender que precisa trazer mais jogos para nosso país e ter uma proximidade com o torcedor e que a gente tenha um contato muito maior e não somente visto pela televisão. Acho que vai ser uma ocasião muito incrível para as pessoas que irão acompanhar essa partida", disse Cris.



