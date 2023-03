A- A+

FUTEBOL Marta sofre nova lesão e é cortada da Seleção Jogadora seis vezes eleita melhor do mundo tem problema na coxa esquerda e fica de fora dos dois próximos jogos do Brasil

A seleção brasileira feminina perdeu a atacante Marta, seu principal nome, para os jogos contra Inglaterra e Alemanha, na data Fifa do mês que vem.



Dois meses depois de voltar a treinar e jogar, após quase um ano afastada por uma grave lesão no joelho esquerdo, Marta sofreu nova contusão, agora na coxa esquerda, e foi cortada da equipe da técnica Pia Sundhage. A meia Duda Santos, do Palmeiras, foi chamada para seu lugar.

Segundo a nota divulgada pela CBF, o Orlando Pride (EUA), clube da atacante, informou que ela sofreu uma lesão do bíceps femoral da posterior esquerda e não teria condições de se recuperar a tempo para se apresentar à seleção.

Marta se junta a lista de desfalques de Pia, que já tinha a goleia Lorena, a zagueira Tainara e as atacantes Debinha e Ludmila. As três primeiras não preocupam a longo prazo, mas Ludmila está fora do Mundial, por ter rompido os ligamentos do joelho — mesma lesão que Marta sofreu em 2022.





O Brasil vai enfrentar a Inglaterra, em Wembley, na próxima quinta-feira, na disputa da Finalíssima — partida entre as atuais campeãs da Copa América e da Eurocopa. Cinco dias depois, em Nuremberg, fará um amistoso com a Alemanha, atual vice-campeã europeia. Os dois jogos representam os últimos testes da Seleção antes da disputa da Copa do Mundo. A competição acontece entre julho e agosto, na Austrália e Nova Zelândia.

