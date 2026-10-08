Marta terá documentário de sua preparação para Copa do Mundo Feminina no Brasil
Produzido pela conspiração filmes, o documentário irá abordar fatos inéditos e a preparação da jogadora para o mundial
Uma das maiores jogadoras de futebol da história terá sua rotina contada nas telas. A Netflix iniciou as gravações de um documentário que acompanha a preparação da Marta para a sua última participação com a seleção brasileira em uma Copa do Mundo e, dessa vez, em casa, no Brasil.
O documentário é produzido pela Conspiração, uma das principais produtoras independentes do País, e contará com falas inéditas e registros do preparo da jogadora, aos 40 anos, para atuar em um Mundial diante de sua torcida.
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Eleita seis vezes como melhor do mundo, a atacante tem 25 anos dedicados ao futebol feminino e conta com seis Copas em sua carreira (2003, 2007, 2011, 2015, 2019 e 2023). Pela seleção, é a maior artilheira da história, entre homens e mulheres, com 122 gols em 214 partidas.
Com direção de Eliza Capai, roteiro de João Costa Van Hombeeck e Carolina Albuquerque, direção de fotografia de Helen Braga e produção executiva de Renata Brandão, Luisa Barbosa e Andrucha Waddington deve ser lançado no próximo ano.