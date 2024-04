A- A+

Sport STJD reduz pena do Sport para quatro jogos e com setor de organizada fechado Assim, jogo com o Ceará deve ser o último com punição por conta do atentado ao ônibus do Fortaleza

Dos males, o menor. Em julgamento que durou aproximadamente duas horas, na tarde desta terça-feira (9), o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu, de forma definitiva, a punição do Sport sobre o atentado praticado por uma uniformizada do clube ao ônibus do Fortaleza, em fevereiro. Os auditores estabeleceram a punição do Rubro-negro em quatro partidas sem a presença das organizadas na condição de mandante. Quando visitante, o Leão não terá direito a carga de ingressos.

Ainda de acordo com o Pleno do STJD, a multa imposta ao Sport segue a mesma: R$ 80 mil, além das custas do processo. A diretoria rubro-negra deve fazer o pagamento até esta quarta-feira (10).

Com o martelo batido em última instância, a punição ao Sport termina nesta quarta-feira, contra o Ceará. Antes de conseguir o efeito suspensivo junto ao STJD, o Leão já havia atuado com os portões fechados contra Murici-AL e Náutico, pela Copa do Nordeste. Posteriormente, encarou a Juazeirense, com o setor sul - destinado à uniformizada - fechado.

Mais informações em instantes.

