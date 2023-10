Martelo batido! Eleições do Santa Cruz serão realizadas em 12 de novembro

A- A+

Martelo batido! Na noite desta sexta-feira (6), o Santa Cruz anunciou que as eleições do Tricolor vão ocorrer no dia 12 de novembro. Os documentos necessários para a realização do pleito foram assinados ao longo do dia pelos poderes do clube, com apoio da Federação Pernambucana de Futebol (FPF). O bate-chapa vai definir o responsável por comandar o Santa durante o biênio 2024-2025.

À frente do Executivo do Santa Cruz desde o dia 27 de setembro, Jairo Rocha teve como uma de suas primeiras medidas antecipar as eleições do clube, inicialmente prevista para ocorrer no dia 03 de dezembro. Após acordo com o Deliberativo, tinha ficado definido que o bate-chapa seria aconteceria no dia 04 de novembro (sábado). Contudo, após imbróglio entre Executivo e Deliberativo, uma nova data teve que ser marcada.

Assim, Jairo e o presidente do Conselho, Marino Abreu, entraram em um consenso, na última quinta-feira (5), para que o pleito tricolor aconteça no dia 12 de novembro.

Edital de convocação

O estatuto do Santa Cruz determina que o edital de convocação para as eleições seja publicado 30 dias antes do pleito. Com isso, o Executivo do clube tem até a próxima quinta-feira (12) para realizar o ato.

