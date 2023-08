A- A+

Retrô Martelotte celebra a vantagem do Retrô no mata mata da Série D, mas prega cautela no jogo de volta Equipe de Camaragibe recebe o Pacajus, no domingo (06), com a vantagem do empate

Depois de ter conquistado bom resultado fora de casa, pelo jogo de ida da segunda fase da Série D, o Retrô tem boa vantagem diante do Pacajus, na definição de uma vaga às oitavas de final da competição. A Fênix recebe a equipe cearense na Arena de Pernambuco, no próximo domingo (06) e avança mesmo com o empate. Ainda assim, o treinador Marcelo Martelotte prega uma semana de trabalhos intensos e que ainda não tem nada decidido.

"Muda um pouco a característica do jogo o fato da gente começar com a vantagem e do adversário provavelmente se expor um pouco mais. Acredito que essa seja uma vantagem, que a gente possa aproveitar, mas é necessário manter a concentração", disse o técnico, que enxerga a necessidade de se trabalhar forte para evitar surpresas desagradáveis. "O trabalho do nosso dia a dia tem que ser com uma intensidade forte, porque entendemos que apesar da primeira vitória, não tem nada decidido e ainda resta um jogo difícil e importante para buscar a classificação", completou.

O Retrô teve uma das melhores campanhas na primeira fase da Série D, conseguindo a classifcação ao mata-mata com rodadas de antecendência e terminando na primeira colocação do Grupo 4. Com a vaga já garantida, o clube de Camaragibe se deu o luxo de poupar nas duas últimas rodadas, fato que influenciou nas duas derrotas, exatamente nas duas últimas rodadas. Com o time considerado titular, a Fênix retomou o caminho das vitórias, fato que foi comemorado pelo técnico.

"Foi um primeiro passo, a primeira parte desta disputa, foi importante a gente conquistar a vitória, a equipe se comportou muito bem naquilo que foi planejado. A gente sabia que não seria um jogo fácil, era uma partida com características diferentes do que a gente está acostumado a enfrentar, ainda assim, o comportamento da equipe foi quase que perfeito e conquistamos um resultado muito importante para que trouxéssemos uma vantagem para decidir em casa", concluiu Martelotte.

Briga pelo acesso

Se confirmar o favoritismo, o Retrô enfrenta o vencedor do confronto entre Maranhão e Tuna Luso. No primeiro jogo em São Luís, capital maranhense, melhor para a equipe do Pará, que venceu por 3x2, fora de casa. O jogo de volta acontece também no domingo, às 16h, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, em Belém do Pará.

Para confirmar o acesso à Série C, imaginando a classificação do Retrô à terceira fase, ainda será preciso que o clube pernambucano avance mais duas fases, chegando nas semis. Apenas os quatro primeiros conseguem uma vaga na terceira divisão.



