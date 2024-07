A- A+

Olimpíadas Bicampeãs, Martine Grael e Kahena Kunze vão à regata da medalha, mas sem chance de pódio Na classe 49er, Marco Grael e Gabriel Simões terminaram as 12 primeiras etapas na 19ª colocação e não se classificaram para a regata da medalha

Bicampeãs olímpicas, Martine Grael e Kahena Kunze conseguiram um nono e um segundo lugar nas regatas desta quarta-feira da Olimpíada de Paris-2024 e avançaram para a regata da medalha do 49er FX, que acontece nesta quinta-feira na marina de Marselha. A dupla, porém, não tem mais chances de medalha.

"Hoje foi um suspiro de alívio", afirmou Martine Grael. "Nos outros dias não clicou e hoje clicou simples assim."

A regata de medalha reúne os dez barcos mais bem colocados, mas as brasileiras não tem mais chances de chegar ao pódio. Elas ocupam a oitava posição com 102 pontos perdidos, contra 67 das líderes francesas Sarah Steyaert e Charline Picon. Vilma Bobeck e Rebecca Netzler, da Suécia, ocupam a terceira colocação com 74 pontos perdidos.

A velejadora disse que não consegue explicar o desempenho na Olimpíada de Paris. "Já chorei tudo que tinha para chorar. Não sei. É de dia assim, sabe? A gente não conseguiu performar", afirmou Martine Grael.

Sobre as expectativas para a última regata dos Jogos de Paris, ela não se alongou muito. "Quero fazer o melhor que a gente pode fazer e me divertir. É isso."

Outros brasileiros

Na classe 49er, Marco Grael e Gabriel Simões terminaram as 12 primeiras etapas na 19ª colocação e não se classificaram para a regata da medalha.

Nas quatro regatas da IQFoil desta quarta-feira, o brasileiro Mateus Isaac conseguiu como melhor desempenho o oitavo lugar. Após 10 regatas, ele ocupa a 15ª posição, com 91 pontos perdidos

