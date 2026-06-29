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COPA DO MUNDO Martinelli celebra dar 'alegria ao povo brasileiro' após frustração recente na Champions O gol da virada diante do Japão saiu aos 50 minutos do segundo tempo deixou o jogador sem palavras com tanta emoção por seu feito

Há menos de um mês, Gabriel Martinelli chorava a perda da final da Champions League com o Arsenal em duelo com o Paris Saint-Germain, nas penalidades. Neste domingo, o atacante celebrou aparecer no momento e posição corretas para colocar a seleção brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo e alegrar os quatro cantos do País.



O gol da virada diante do Japão saiu aos 50 minutos do segundo tempo, aliviou quem melhor se portou em campo em Houston e deixou o jogador sem palavras com tanta emoção por seu feito.





"Não tenho nem palavras para descrever a alegria que está no meu coração, poder alegrar o povo brasileiro com essa vitória, minha família, meus amigos... A ficha só vai cair daqui um tempo", disse o jogador, emocionado.



Martinelli, que entrou na vaga de Matheus Cunha, mas como armador, posicionou-se no meio da área para receber de Bruno Guimarães e no melhor estilo centroavante, mandar às redes de Suzuki. Ele já imaginava ser decisivo.



"Eu vinha falando, outro dia parei na trave e sabia que ia ter outra oportunidade. E agora fiz o gol da classificação. Estou feliz pela equipe, ela se doou ao máximo, sem palavras, sem palavras", completou, ainda perplexo com seu feito.

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