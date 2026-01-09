A- A+

Retratação Martinelli faz pedido de desculpas após empurrar jogador do Liverpool que estava machucado A mea-culpa veio por postagem, onde ele explica que conversou com o rival. Na mensagem, o meia-atacante do Arsenal desejou ainda uma pronta recuperação ao seu colega de profissão

Gabriel Martinelli usou as redes sociais para fazer um pedido de desculpas ao lateral-esquerdo Conor Bradley, logo após o empate de 0 a 0 entre Arsenal e Liverpool, em partida válida pela Premier League. O jogador brasileiro virou alvo de polêmica por ter empurrado o rival quando ele estava caído no gramado após ter machucado o joelho esquerdo.

O lance aconteceu nos acréscimos do segundo tempo do clássico realizado nesta quinta-feira e que terminou 0 a 0. Bradley foi levado de maca para o vestiário e deixou o Emirates Stadium de muletas. A reação de Martinelli revoltou alguns atletas do Liverpool.



A mea-culpa do atleta brasileiro veio em forma de postagem, onde ele explica que conversou com o jogador rival. Na mensagem, o meia-atacante do Arsenal desejou ainda uma pronta recuperação ao seu colega de profissão.



"Conor e eu rocamos mensagens e eu já me desculpei com ele. Eu realmente não entendi que era uma lesão séria no calor do momento. Eu quero dizer qonor novamente meus melhores desejos de uma rápida recuperação", escreveu Martinelli em seus stories.

Arne Slot, treinador do Liverpool, minimizou a situação e colocou a atitude do brasileiro na conta das simulações que acontecem em campo. "Não conheço o Martinelli, mas ele parece ser um cara legal. O que acontece é que há muita enrolação e jogadores simulando contusão nos minutos finais das partidas".



O Arsenal lidera o Campeonato Inglês de forma isolada com 49 pontos e tem seis de vantagem sobre Manchester City e Aston Villa (43). O Liverpool aparece em quarto lugar e contabiliza 35

