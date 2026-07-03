Martinelli ganha força para substituir Paquetá na seleção brasileira contra a Noruega

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Gabriel Martinelli trabalhou boa parte do tempo entre os titulares no treinamento da seleção brasileira realizado nesta sexta-feira, 3, o penúltimo antes da partida contra a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, no próximo domingo, 5, em East Rutherford.



Ele e Danilo Santos são as opções para substituir Lucas Paquetá, lesionado e que deve perder o restante da competição, embora permaneça com a delegação em tratamento. O volante do Botafogo também trabalhou entre os 11 titulares, como havia ocorrido na quinta-feira, mas por menos tempo desta vez.



Martinelli tornou-se a principal opção porque, no entendimento da comissão técnica, oferece maior disciplina tática. Paquetá vinha desempenhando a função com forte comprometimento na recomposição defensiva e na cobertura das subidas de Bruno Guimarães, um dos destaques do Brasil neste Mundial, ao lado de Vinícius Júnior.





A entrada de Endrick no lugar de Paquetá, no intervalo da partida contra o Japão, na segunda-feira, ocorreu em razão do contexto do jogo. O Brasil perdia por 1 a 0 e precisava aumentar o poder ofensivo. Na ocasião, Matheus Cunha foi recuado para atuar no meio de campo. A seleção reagiu e venceu por 2 a 1.



Martinelli entrou logo depois, substituindo Matheus Cunha, e desempenhou exatamente a função de Paquetá, recebendo elogios internos. Carlo Ancelotti considera o atacante do Arsenal um jogador inteligente e com excelente leitura tática.



O plano inicial de Ancelotti para a Copa do Mundo era atuar com quatro atacantes e dois meio-campistas. A ideia, porém, foi desmontada por diferentes fatores antes mesmo do início da competição.



Primeiro, Estêvão, titular pelo lado direito, sofreu uma grave lesão e ficou fora da convocação. Depois, Luiz Henrique, apontado como principal candidato à vaga, não apresentou o desempenho esperado no início da preparação.



Houve ainda a avaliação, compartilhada com o treinador por parte do elenco, de que o meio de campo precisava de mais consistência Com isso, Lucas Paquetá ganhou a posição de titular, e Ederson foi convocado para ocupar a vaga aberta pela lesão do lateral Wesley. Essa avaliação permanece.



A seleção ainda fará um treinamento antes de enfrentar a Noruega Neste sábado, 4, a atividade será às 11h no horário local (12h de Brasília), no Columbia Park, centro de treinamento que serve de base para a equipe em Morristown, Nova Jersey.

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