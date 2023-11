A- A+

Seleção Brasileira Martinelli projeta duelo contra Argentina e exalta Gabriel Jesus, companheiro de Arsenal Os dois jogadores do clube inglês devem ser titulares na partida desta terça-feira (21), no Maracanã

O jovem atacante Gabriel Martinelli fez diante da Colômbia seu primeiro gol vestindo a camisa da Seleção Brasileira. O jogador do Arsenal será mantido por Fernando Diniz entre os titulares no clássico contra a Argentina nesta terça-feira (21), às 21h30, no Maracanã. Ele projetou a partida e exaltou seu companheiro de clube Gabriel Jesus em entrevista coletiva.

O Brasil vai encarar os atuais campeões do mundo numa fase ruim. Já são três jogos sem vitórias pelas Eliminatórias Sul-americanas. A última, a virada por 2 a 1 para a Colômbia. A chance da retomada será justamente contra a Argentina.

"Sabemos da importância desse jogo, todo mundo sonhou em jogar esse jogo. Ainda mais no Maracanã. Temos conversado isso. Um jogo que tem que querer jogar, dar o nosso melhor e ganhar a partida. É um jogo muito importante nesse nosso processo. Vamos nos doar bastante para sair com a vitória", disse Martinelli.

Sem Vini Jr, que saiu lesionado do último jogo, Fernando Diniz deve optar por Gabriel Jesus no ataque. Martinelli exaltou o seu companheiro de Arsenal. "Estamos no Arsenal todos os dias juntos e criamos uma boa relação muito boa de amizade. Na minha opinião é um dos melhores centroavantes do mundo, uma grande pessoa também. Espero que dê certo na seleção como é no Arsenal".

Gabriel Jesus foi convocado machucado e por isso não viajou para a Colômbia. O jogador se recuperou e participou do treino tático na preparação para enfrentar a Argentina. Outra mudança no time titular deve ser a entrada de Carlos Augusto no lugar de Renan Lodi na lateral-esquerda.

