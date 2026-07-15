Martinelli vê concorrente por vaga ser negociado e pode recuperar espaço no Arsenal

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Martinelli passou a última temporada como opção no Arsenal. O técnico Mikel Arteta deu mais oportunidades para Trossard, usando o brasileiro apenas como opção no decorrer dos jogos. Nesta quarta-feira, o clube inglês anunciou a ida do belga em definitivo para o Besiktas, o que deve abrir mais espaços para o atacante da seleção verde e amarela.



"Leandro Trossard foi contratado em definitivo pelo Besiktas, da Superliga Turca. Leo juntou-se a nós vindo do Brighton & Hove Albion em janeiro de 2023 e fez 174 jogos em todas as competições, marcando 36 gols e dando 34 assistências. Todos no Arsenal gostariam de agradecer a Leo por sua valiosa contribuição ao clube e desejar-lhe tudo de bom para o futuro", se despediu o clube inglês.



Trossard realizou 50 jogos pelo Arsenal na temporada passada, sendo 31 na conquista da Premier League, anotando oito gols. Martinelli, então titular absoluto, perdeu a vaga na ponta, mas ainda assim jogou 36 partidas, em sua maioria saindo da reserva.





Com a negociação do belga, o brasileiro pode recuperar a moral com Arteta e começar entre os titulares na próxima temporada. Ele sempre destacou que gostaria de mais minutos em campo. Há um porém: a vontade da diretoria de dar uma reformulada no elenco. Trossard apenas abriu a fila das mudanças e Martinelli ainda luta para não se tornar 'moeda de troca.'



Suas juras de amor ao clube e a falta de propostas oficiais podem contribuir pela permanência - o brasileiro recebeu apenas sondagens de Roma e Juventus, segundo a Tele Rádio Stereo, da capital italiana.



O atacante esteve na Copa do Mundo também como reserva, mas chamou atenção ao salvar a seleção brasileira contra o Japão com gol da virada nos acréscimos e ao figurar entre os titulares na eliminação diante da Noruega.

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