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Futebol Martinelli vira alvo do Al-Hilal e pode abrir caminho para investida do Arsenal por Julián Álvarez Clube saudita estaria disposto a pagar 65 milhões de euros pelo brasileiro, que perdeu espaço com Arteta; atacante argentino é alvo dos Gunners para reforçar o setor ofensivo

O futuro de Gabriel Martinelli no Arsenal ganhou novos contornos neste início de temporada. Fora dos planos imediatos de Mikel Arteta e ausente das duas primeiras partidas oficiais da equipe, o atacante brasileiro entrou na mira do Al-Hilal, da Arábia Saudita. Uma eventual venda, além de representar uma baixa importante no elenco, poderia ajudar os ingleses a financiar uma investida por Julián Álvarez, do Atlético de Madrid.

Segundo o jornal espanhol As, o Al-Hilal estaria disposto a desembolsar 65 milhões de euros (cerca de R$ 410 milhões) por Martinelli. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o clube saudita aparece à frente na disputa pelo brasileiro, que também desperta interesse de equipes da Turquia e da Itália.

O atacante Júlian Alvarez, do Atlético de Madrid Foto: Javier Soriano/AFP

A negociação ganha força justamente em um momento no qual Martinelli perdeu protagonismo em Londres. Antes titular praticamente incontestável pela ponta esquerda, o brasileiro passou a exercer uma função mais próxima da de "12º jogador", acionado por Arteta para mudar partidas no segundo tempo.

O cenário se tornou ainda mais evidente neste início de temporada. Martinelli ficou fora da lista de relacionados para a Supercopa da Inglaterra e também não foi convocado para a estreia do Arsenal na Premier League, contra o Coventry.

Arteta atribuiu as escolhas a questões técnicas e ressaltou a "dificuldade de escolher 18 jogadores de linha" diante das opções disponíveis no elenco. As ausências consecutivas do brasileiro, porém, alimentaram as especulações sobre uma possível saída.

A saída de Martinelli também poderia ter impacto direto nos planos do Arsenal no mercado. O clube londrino acompanha Julián Álvarez e vê no argentino uma contratação de peso para elevar o nível do setor ofensivo.

Segundo o As, a operação ainda enfrenta obstáculos financeiros, e os 65 milhões de euros de uma eventual venda do brasileiro ajudariam o Arsenal a encontrar espaço para avançar pelo atacante do Atlético de Madrid.

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