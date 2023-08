A- A+

futebol Máscara, Liverpool e Copa do Catar: conheça Gvardiol, zagueiro mais caro da história Jogador quase perdeu a Copa do Catar após sofrer uma fratura no nariz durante uma partida do Campeonato Alemão, jogando pelo RB Leipzig

Depois perder peças importantes do seu elenco mesmo após o título inédito da Liga dos Campeões, o Manchester foi ao mercado atrás de nomes para recomposição e investiu alto para isso. Nesse sábado (5), o time anunciou a contratação mais cara para um zagueiro na história, ao desembolsar cerca de 90 milhões de euros (R$ 483 milhões) para tirar Gvardiol do RB Leipzig.

O valor pago pelo jogador supera os 87 milhões de euros pagos, em 2019, pelo Manchester United para retirar Harry Maguire do Leicester. A valorização do atleta foi resultado de suas boas atuações pelo seu clube e, principalmente, pelas atuações na Copa do Mundo do Catar.

Na ocasião, Gvardiol acabou perdendo título de revelação do mundial para o argentino Enzo Fernández, que se sagrou campeão com a Argentina, o que não diminuiu o destaque do croata, que logo começou a receber sondagens de outros clubes na Europa.

Antes do sucesso, no entanto, ele enfrentou um susto, mesmo com a pouca idade. O defensor sofreu uma fratura no nariz em uma partida do Campeonato Alemão após uma disputa vésperas da Copa. O atleta, porém, acabou liberado para defender o seu país no torneio, uma vez que passou por exames e não foi constatada a necessidade de intervenção cirúrgica.

O artefato usado por Gvardiol, que se assemelha ao personagem Zorro, é de tecido emborrachado, protege e molda o rosto do jogador e tem como objetivo evitar o choque em regiões lesionadas do rosto — Heung-Min Son, da Coreia do Sul, também usa uma máscara similar após ter fraturado ossos próximos aos olhos.

Já no mundial, bem antes de acertar sua ida para o City, o zagueiro confessou que o Liverpool é o seu clube dos sonhos.

— O clube dos meus sonhos? Diria que é o Liverpool, definitivamente. Desde criança vejo muitos jogos do time com o meu pai. Víamos cada temporada detalhadamente. É um clube que ficou no meu coração — declarou Gvardiol ao veículo croata RTL Danas.

