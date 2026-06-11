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Copa do Mundo 2026 Mascote da Copa do Mundo de 2026 x Labubus: saiba quais são e seus significados Figuras representam os três países-sede, com o alce do Canadá, o jaguar do México e a águia dos Estados Unidos

Os badalados Labubus roubaram a cena na festa de abertura da Copa do Mundo 2026, mas os mascotes do Mundial, o maior de todos os tempos, com 48 seleções e jogos em três países, são outros. O alce Maple representa o Canadá, o jaguar Zayu simboliza o México e uma águia careca foi escolhida como símbolo dos Estados Unidos. Saiba mais sobre eles.

A Fifa atribuiu posições aos mascotes. O alce Maple é um "artista apaixonado pelo estilo das ruas, entusiasta de música e um goleiro dedicado", que encontrou seu propósito através de "criatividade, resiliência e individualidade sem ressalvas".

O jaguar Zayu é uma homenagem á "herança rica e espírito vibrante" do México, um atacante que é "um símbolo de celebração cultural e conexão, carregando o coração do México com orgulho", através de elementos culturais como música e dança. Já Clutch, a águia-careca, joga no meio de campo, "unindo pessoas por onde vai e provando que o verdadeiro voo é repleto de propósito, paixão e brincadeira".

Os mascotes também farão parte do universo de games da entidade: em 2026, será lançado o Fifa Heroes, um jogo eletrônico que reunirá lendas do futebol e personagens fictícios em um estilo de fliperama e terá suporte para sistemas operacionais de celulares e tablets (Android e iOS) e de consoles (Nintendo Switch, PlayStation e Xbox). Além disso, será possível selecionar o trio no jogo FIFA Super League Soccer, através do Roblox.

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