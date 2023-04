A- A+

Futebol Mascote do Náutico, Timbu entrega alianças em casamento de alvirrubros; veja Com um sapato social, short, meião, camisa do Náutico e um blazer nas cores do clube, mascote chamou atenção dos presentes em cerimônia

Todo apaixonado por futebol tenta, de uma forma ou de outra, estreitar laços com o time do coração. Seja indo a jogos, virando sócio, adquirindo produtos do clube... No último sábado (15), no entanto, Diego e Isabela foram além. O casal de torcedores do Náutico viu o mascote alvirrubro entregar as alianças no dia do casamento.

Com um sapato social, short, meião, camisa do time e um blazer nas cores do Náutico, o Timbu tomou conta da cerimônia que uniu matrimonialmente os torcedores. A presença do mascote chamou a atenção de forma positiva dos presentes e o vídeo foi parar nas redes sociais do clube da Rosa e Silva.

Através de sua conta no Twitter, Diego enalteceu o momento protagonizado pelo Timbu. "O Timbu entregou as alianças no meu casamento!!! Ontem foi um dia memorável em muitos aspectos, mas trazer o Náutico pra cerimônia foi fantástico demais. Obrigado @matheuscunha08 e @charamba por fazerem isso ser possível. Vocês são irmãos que a vida me deu".

