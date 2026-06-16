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COPA DO MUNDO Mascotes da Copa do Mundo de 2026: conheça Maple, Zayu e a águia oficial do Mundial Entenda o perfil e as posições de Maple, Zayu e Clutch

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Os mascotes da Copa do Mundo de 2026 desempenham um papel central na identidade visual do torneio e na conexão com os torcedores nas arenas da América do Norte.



Como o Mundial deste ano é sediado de forma conjunta por três países — Canadá, México e Estados Unidos —, a Fifa selecionou um trio de personagens oficiais que representam a fauna nativa e a riqueza cultural de cada uma das nações anfitriãs.



O alce Maple representa o Canadá, o jaguar Zayu simboliza o México e uma águia careca foi escolhida como símbolo dos Estados Unidos. Saiba mais sobre eles.

Quais são as posições dos mascotes da Copa do Mundo de 2026?

Para conectar os personagens ao esporte, a Fifa distribuiu os três embaixadores da competição em posições clássicas de uma escalação de futebol: defesa, meio de campo e ataque.

Maple (Goleiro – Canadá): Definido como um defensor dedicado e apaixonado pela cultura urbana e pela música. Segundo a Fifa, o alce canadense expressa seu propósito por meio da criatividade, da resiliência e de uma forte individualidade.

Maple, o alce. Foto: Divulgação/Fifa

Clutch (Meio-campista – Estados Unidos): A águia-careca joga centralizada com a missão de ditar o ritmo e unir as pessoas por onde passa. O perfil do personagem destaca que o verdadeiro voo é guiado por propósito, paixão e diversão.

Clutch, a água careca. Foto: Divulgação/Fifa

Zayu (Atacante – México): O jaguar ocupa a linha de frente como o goleador do trio. Ele funciona como uma homenagem direta à herança rica e ao espírito vibrante do povo mexicano, carregando elementos culturais como a música e a dança para simbolizar conexão e orgulho.

Zayu, a onça-pintada. Foto: Divulgação/Fifa

Fifa Heroes: o jogo oficial dos mascotes da Copa do Mundo de 2026

Os mascotes também farão parte do universo de games da entidade: em 2026, será lançado o Fifa Heroes, um jogo eletrônico que reunirá lendas do futebol e personagens fictícios em um estilo de fliperama e terá suporte para sistemas operacionais de celulares e tablets (Android e iOS) e de consoles (Nintendo Switch, PlayStation e Xbox). Além disso, será possível selecionar o trio no jogo FIFA Super League Soccer, através do Roblox.

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