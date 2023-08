A- A+

Futebol Internacional Mason Greenwood não jogará mais pelo Manchester United O futuro do atacante será longe do Old Trafford, após a conclusão da investigação interna do clube. Atacante foi absolvido em caso de estupro em fevereiro deste ano.

O Manchester United tem enfrentado uma crescente pressão por parte de seus torcedores, com alguns deles realizando protestos durante os últimos jogos da equipe.

Em fevereiro, o Crown Prosecution Service (CPS) anunciou que as acusações de tentativa de estupro e agressão feitas contra o agressor em outubro de 2022 foram retiradas, bem como a acusação de comportamento controlador e coercitivo.

De acordo com o CPS, a combinação de testemunhas-chave se afastando da investigação e novas evidências surgindo resultou na constatação de que "não existia mais uma perspectiva realista" de condenação do jovem de 21 anos. Greenwood negou todas as acusações feitas contra ele.

A notícia do afastamento do atacante foi dada em primeira mão pelo jornalista esportivo Fabrizio Romano.

BREAKING: Mason Greenwood will NO longer play for Manchester United.



United and Greenwood have mutually agreed that his future will be away from Manchester United following the conclusion of the club's internal investigation. pic.twitter.com/K2Tg65e2tk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2023

O ponta-direita surgiu nas categorias de base do Idle Juniors FC, em 2007, e logo foi notado por olheiros do Manchester United, para onde se transferiu no mesmo ano. O atleta se manteve nas categorias de base dos Red Devil’s de 2007 até 2019, quando subiu para o profissional.

Mason também participa da seleção inglesa desde cedo, fazendo parte dos elencos das equipes sub-15, sub-17, sub-18, sub-21, e, finalmente, estreou pela seleção principal em 2020.

Confira na íntegra, a declaração de Mason Greenwood:

Quero começar dizendo que entendo que as pessoas vão me julgar pelo que viram e ouviram nas redes sociais e sei que vão pensar o pior.

Fui criado para saber que violência ou abuso em qualquer relacionamento é errado, não fiz as coisas de que fui acusado e, em fevereiro, fui inocentado de todas as acusações.

No entanto, aceito plenamente que cometi erros em meu relacionamento e assumo minha parcela de responsabilidade pelas situações que levaram à postagem nas redes sociais.

Estou aprendendo a entender minhas responsabilidades de dar um bom exemplo como jogador de futebol profissional e estou focado na grande responsabilidade de ser pai, além de um bom parceiro.

A decisão de hoje faz parte de um processo colaborativo entre o Manchester United, minha família e eu. A melhor decisão para todos nós é continuar minha carreira no futebol longe do Old Trafford, onde minha presença não será uma distração para o clube. Agradeço ao clube pelo apoio desde que cheguei aos sete anos. Sempre haverá uma parte de mim que é unida.

Sou imensamente grato à minha família e a todos os meus entes queridos pelo apoio, e agora cabe a mim retribuir a confiança que as pessoas ao meu redor demonstraram. Pretendo ser um jogador de futebol melhor, mas o mais importante, um bom pai, uma pessoa melhor e usar meus talentos de maneira positiva dentro e fora do campo.





