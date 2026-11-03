Mastantuono iguala início de Alexandre Pato na Itália e brilha com a camisa da Fiorentina

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Contratado com o status de joia pelo Real Madrid, o argentino Franco Mastantuono reencontrou o seu melhor futebol em gramados italianos. Emprestado pelo clube merengue à Fiorentina após uma primeira temporada difícil em Madrid, o argentino de 19 anos se firmou na nova equipe e entrou para uma estatística histórica ao lado do brasileiro Alexandre Pato envolvendo jovens talentos.



Com 19 anos e 80 dias, ele é o segundo jogador mais jovem a marcar quatro gols em seus primeiros dez compromissos na Série A italiana na era dos três pontos por vitória. Empatado com Kallon (que brilhou como artilheiro na temporada 1998/1999) ele só está atrás do atacante revelado pelo Internacional de Porto Alegre.





Ao se transferir para o Milan, Pato ganhou os holofotes da mídia internacional por também estufar as redes rivais em quatro oportunidades nos seus primeiros dez jogos. Líder desta lista, ele atingiu tal feito com 18 anos e 154 dias, no ano de 2008.



De acordo com o jornal italiano Corriere dello Sport, o quarto gol do jovem nesse período de dez duelos, marcado na vitória de 4 a 2, sobre o Sassuolo, nesta segunda-feira, tem um significado mais do que especial. Quase dois meses depois de seu hat-trick contra o Venezia, Mastantuono surge como uma esperança ofensiva para ajudar a tirar a Fiorentina das últimas colocações do Italiano.



Com apenas duas vitórias em dez rodadas, a equipe ocupa a 16ª colocação e flerta com a zona de rebaixamento. Primeiro time na zona da degola, o Monza tem sete pontos, um a menos que o time de Mastantuono.



Segundo o periódico, a boa atuação do argentino "foi a melhor notícia para um time em dificuldades, que precisava de uma dose de positividade. Essa faísca levou a um gol crucial para o moral de Mastantuono e seus companheiros. Um sopro de ar fresco para uma série de atuações pouco convincentes".



No entanto, a busca por uma segunda vitória seguida vai ter um duro teste já na próxima rodada. Para tentar iniciar uma arrancada na competição, a Fiorentina volta a campo neste domingo, e mesmo tendo a vantagem de atuar em casa, vai ter de superar a Juventus.



Mais do que nunca, as atenções para este confronto vai estar centrada no desempenho de Mastantuono, que ver ter pela frente um teste de fogo para tentar provar sua maturidade em campo diante de um rival tão tradicional.

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