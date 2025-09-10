Mastantuono quebra recorde na seleção argentina que pertencia a Maradona; entenda

A- A+

O meia-atacante Mastantuono fez história na seleção argentina, nesta terça-feira (9), apesar da derrota por 1 a 0 para o Equador, na última rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogador do Real Madrid se tornou o mais jovem da história a usar a camisa 10 da Albiceleste, superando Diego Armando Maradona.

Mastantuono foi escolhido para usar a camisa 10 da seleção argentina aos 18 anos e 23 dias. O recorde era de Maradona que, em 1979, usou o mesmo número pela primeira vez aos 18 anos, 5 meses e 26 dias, em um amistoso contra a Búlgaria.

Lionel Messi, por sua vez, assumiu a camisa 10 da Argentina quando tinha 21 anos, em 29 de março de 2009, na goleada por 4 a 0 sobre a Venezuela. Desde então, a camisa tem sido dele. Exceto, é claro, pelas vezes em que não esteve presente, como foi o caso de ontem.

Curiosamente, Mastantuono não iria usar a camisa 10 na partida de ontem. Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, explicou os detalhes da decisão de dar ao ex-jogador do River Plate o número usado por Lionel Messi e afirmou que a primeira opção era Thiago Almada, ex-Botafogo e atualmente no Atletico de Madrid.

"Thiago Almada ia usar o número 10, mas ele não pôde jogar e nós o demos para o Franco. Preferimos não arriscar o Thiago nesta partida. Ele (Mastantuono) entrou bem, tem personalidade. Gosta de jogar com a bola e recebê-la, mas chegou num momento em que o Equador estava bem fraco e havia pouco espaço. O importante é que ele sempre tenta", disse Lionel Scaloni.

Mastantuono começou a partida contra o Equador no banco de reservas e entrou aos 17 minutos do segundo tempo. Contudo, ele não conseguiu evitar a derrota da argentina na última rodadas das eliminatórias para o Equador, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil.

