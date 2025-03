A- A+

Tênis Masters de Madrid confirma presença de João Fonseca após 'férias' do brasileiro Competição acontece no fim de abril

João Fonseca deve voltar aos treinos já na próxima semana, mas as "férias" das competições deve durar ao menos mais 20 dias. Buscando relaxar a mente e descansar após duras batalhas, sobretudo em Indian Wells e Miami, o principal tenista do Brasil está confirmado para o Masters 1000 de Madrid, no fim de abril, no que deve ser seu torneio de retorno ao circuito, já na gira do saibro.

"Aqui está a lista dos jogadores da ATP Tour que irão competir no Mutua Madrid Open 2025", divulgou a organização do evento com o brasileiro na lista com 79 nomes.

Outra novidade será a presença do ex-líder do ranking, o sérvio Novak Djokovic, ausente nas duas últimas edições. Número um do mundo, o italiano Jannik Sinner ainda estará cumprindo suspensão de três meses por doping e está fora.

Logo após perder batalha para o australiano Alex De Minaur, na última segunda-feira, pela terceira rodada do Masters 1000 de Miami (foram desgastantes três sets), o agora 59º do mundo admitiu que sairia alguns dias de férias. E que provavelmente voltaria apenas em Madri.

A competição espanhola com os principais nomes do planeta já anunciou seus inscritos, com o brasileiro garantido sem necessidade do qualificatório. João Fonseca, contudo, ainda conversará com sua equipe para definir melhor como será o novo ciclo na temporada, agora no saibro.

Há competições interessantes antes de Madri, agendado para o dia 21 de abril, como o Masters 1000 de Montecarlo ou os ATP 500 de Munique e Barcelona. Porém, o brasileiro não se inscreveu em nenhuma delas. Apenas uma mudança de planos com sua comissão técnica o faria antecipar um retorno.

João Fonseca teria, depois, o Masters de Roma antes do tradicional Roland Garros, ambos em maio. A ideia é chegar melhor fisicamente para brigar por igual com os gigantes do ranking. Diante de Minaur, João Fonseca acusou o desgaste e levou a virada após perder rendimento. Ele começou a temporada ainda em dezembro.





