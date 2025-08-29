A- A+

Futebol "Mata-mata de Série D, com 'plus' de Série A", cita Cabo sobre Santa Cruz x América-RN Técnico coral destacou tradição de pernambucanos e potiguares no encontro que vale o acesso à Série C

Santa Cruz e América-RN: um jogo de Série D, mas com ‘plus’ de Série A. A descrição é do técnico coral, Marcelo Cabo, na véspera do duelo de ida das quartas de final da quarta divisão, na Arena de Pernambuco. O comandante destacou o encontro dos dois nordestinos, enxergando equilíbrio total na fase que vale o acesso à Série C.





“Clássico não tem favorito. É 50% para cada. Será um clássico regional. Um confronto que já houve na fase de grupos. Vimos a capacidade dos atletas. Tem o histórico de uma temporada passada em que o América-RN não conseguiu o acesso e isso traz experiência na competição. Mas agora são circunstâncias diferentes, em um modelo de mata-mata, com um novo treinador do lado deles. Estamos atentos”, afirmou Cabo.

“Eu posso te dizer que, se esse jogo fosse o da final do campeonato, seria uma coisa completamente previsível. A gente acabou se encontrando em um momento crucial de um de um mata-mata de acesso. Vamos buscar nossos objetivos, fazendo um jogo em casa com imponência, buscando a vitória. É preciso entender que a história começa aqui e termina no próximo domingo, às 21h. Nada se define aqui”, completou.

Peso do mando



O técnico do Santa também minimizou o fato de, mais uma vez, o Santa ter de fazer o jogo da volta longe de casa, repetindo o que aconteceu nas quartas de final, contra o Altos.

“A gente já demonstrou que é forte jogando a segunda em casa ou fora. Eu digo que esse mata-mata contra o América é de Série D, mas com ‘plus’ de Série A. Vamos jogar em duas capitais, duas Arenas, com bons gramados. Acho que o fator casa não vai empoderar muito. Vai ter um diferencial da torcida, mas em termos de gramado e estádios não vai impactar muito no jogo”, apontou.

