Ter, 10 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça10/11/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol Pernambucano

Mata-mata do Pernambucano 2026/2027 começa nesta terça-feira (10)

Quatro times avançam às quartas de final no primeiro dia de eliminatórias

Reportar Erro
Íbis segue invicto na temporada e sonha com uma vaga no Turno Frevo em 2027Íbis segue invicto na temporada e sonha com uma vaga no Turno Frevo em 2027 - Foto: Savyo Miguel/FPF

O mata-mata do Campeonato Pernambucano 2026/2027 começa nesta terça-feira (10). O primeiro dia das eliminatórias coloca frente a frente os times do Grupo C (Zona da Mata) contra os do Grupo D (Região Metropolitana do Recife). 

Todos os jogos estão marcados às 15h. Vale lembrar que os confrontos são de jogo único. 

Leia também

• Pernambucano 2026/2027 define classificados às oitavas de final neste final de semana

Nos Aflitos, o América recebe o Serrano. O Mequinha teve a melhor campanha no Grupo da RMR e ainda não perdeu no campeonato - três vitórias e dois empates. Do outro lado, o time de Serra Talhada basicamente conseguiu um ‘milagre’ no Grupo Zona da Mata, ao vencer o Águia na última rodada e ainda contar com as combinações que eram necessárias para avançar.

Em Vicência, no Jacozão, o Atlético-PE recebe o Ipojuca. O Tatu ficou na vice-liderança do Grupo C, enquanto o Ipojucano terminou na terceira colocação do Grupo D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por SUPER Federação Pernambucana Futebol (@fpfpe)

Longe de fazer jus ao apelido de ‘Pior time do mundo’, o Íbis é um dos invictos do Turno Forró e terminou a primeira fase na segunda colocação do Grupo da RMR - duas vitórias e três empates. O Pássaro Preto agora recebe o Centro Limoeirense no José Dionísio, em Goiana. 

Por último, o Jaguar, que liderou o Grupo C, receberá o Vera Cruz no estádio Gileno de Carli. O time de Jaboatão dos Guararapes teve uma campanha equilibrada, enquanto o adversário chegou a estar eliminado. O Galo das Tabocas perdeu para o Guarany na última rodada e estaria fora da disputa, mas uma punição sofrida pelo time de Camaragibe - perda de três pontos por escalação irregular - abriu a vaga para o time de Vitória de Santo Antão. 

Jogos 

Terça-feira (10)

América x Serrano - 15h - Aflitos 
Atlético-PE x Ipojuca - 15h - Jacozão 
Íbis x Centro Limoeirense - 15h - José Dionísio 
Jaguar x Vera Cruz - 15h - Gileno de Carli 

Quarta-feira (11)

Ypiranga x Afogados - 15h - Limeirão 
Petrolina x Chã Grande - 16h - Paulo Coelho 
Facilnet x Belo Jardim - 20h - Clementino Lima 
Central x Salgueiro - 20h - Lacerdão 
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter