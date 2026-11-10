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Futebol Pernambucano Mata-mata do Pernambucano 2026/2027 começa nesta terça-feira (10) Quatro times avançam às quartas de final no primeiro dia de eliminatórias

O mata-mata do Campeonato Pernambucano 2026/2027 começa nesta terça-feira (10). O primeiro dia das eliminatórias coloca frente a frente os times do Grupo C (Zona da Mata) contra os do Grupo D (Região Metropolitana do Recife).

Todos os jogos estão marcados às 15h. Vale lembrar que os confrontos são de jogo único.

Nos Aflitos, o América recebe o Serrano. O Mequinha teve a melhor campanha no Grupo da RMR e ainda não perdeu no campeonato - três vitórias e dois empates. Do outro lado, o time de Serra Talhada basicamente conseguiu um ‘milagre’ no Grupo Zona da Mata, ao vencer o Águia na última rodada e ainda contar com as combinações que eram necessárias para avançar.

Em Vicência, no Jacozão, o Atlético-PE recebe o Ipojuca. O Tatu ficou na vice-liderança do Grupo C, enquanto o Ipojucano terminou na terceira colocação do Grupo D.

Longe de fazer jus ao apelido de ‘Pior time do mundo’, o Íbis é um dos invictos do Turno Forró e terminou a primeira fase na segunda colocação do Grupo da RMR - duas vitórias e três empates. O Pássaro Preto agora recebe o Centro Limoeirense no José Dionísio, em Goiana.

Por último, o Jaguar, que liderou o Grupo C, receberá o Vera Cruz no estádio Gileno de Carli. O time de Jaboatão dos Guararapes teve uma campanha equilibrada, enquanto o adversário chegou a estar eliminado. O Galo das Tabocas perdeu para o Guarany na última rodada e estaria fora da disputa, mas uma punição sofrida pelo time de Camaragibe - perda de três pontos por escalação irregular - abriu a vaga para o time de Vitória de Santo Antão.

Jogos

Terça-feira (10)

América x Serrano - 15h - Aflitos

Atlético-PE x Ipojuca - 15h - Jacozão

Íbis x Centro Limoeirense - 15h - José Dionísio

Jaguar x Vera Cruz - 15h - Gileno de Carli

Quarta-feira (11)

Ypiranga x Afogados - 15h - Limeirão

Petrolina x Chã Grande - 16h - Paulo Coelho

Facilnet x Belo Jardim - 20h - Clementino Lima

Central x Salgueiro - 20h - Lacerdão



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