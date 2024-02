Mata-mata do Pernambucano terá utilização do árbitro de vídeo

A- A+

O início da fase de mata-mata do Campeonato Pernambucano, que começa nesta sexta (1º), com o jogo entre Náutico e Afogados, nos Aflitos, pelas quartas de final, será o primeiro com a utilização do recurso do árbitro de vídeo na edição 2024 da competição. A tecnologia estará presente até as finais.





No início do Pernambucano, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, havia adiantado que a utilização do VAR somente a partir das quartas de final ocorreu porque os clubes intermediários não consideram imprescindível a presença da tecnologia já na primeira fase.



Em contrapartida, o Santa Cruz, após erros de arbitragem em jogos contra o Porto e o Petrolina, chegou a fazer um pedido para adiantar o VAR ainda no final da primeira fase, mas não obteve êxito.



Vale citar que o VAR foi implementado no Brasil pela primeira vez em 2017, justamente no Pernambucano, na final entre Sport e Salgueiro. O recurso do árbitro de vídeo chegou a ficar alguns anos sem ser utilizado no Estadual, retornando em 2021, na etapa de mata-mata.

