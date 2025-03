A- A+

Mundial de Clubes Fifa considera mata-mata para definir última vaga no Mundial de Clubes de 2025 Playoff deve ser entre Club America, do México, e o Los Angeles Football Club, dos Estados Unidos, para preencher a vaga do Club León, também do México

A luta do Club Léon na justiça para manter sua vaga no Super Mundial de Clubes - entrou com recurso na Corte Arbitral do Esporte -, agendado para junho, parece perdida ou de difícil final feliz. A Fifa anunciou neste domingo (30) que já busca um substituto e este deve sair de um playoff entre o Club America, também do México, e o Los Angeles Football Club, dos Estados Unidos.



A vaga final e indefinida na competição após punição e exclusão do León seria para o Grupo D que conta com o brasileiro Flamengo, além do inglês Chelsea e o Espérance, da Tunísia.



"A Fifa pode confirmar que está considerando uma partida de playoff entre o LAFC e o Club America pelo direito de participar da Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025, substituindo o Club Léon após a decisão do Comitê de Apelação da Fifa", anunciou um porta-voz da entidade.





O León foi excluído do torneio por fazer parte do mesmo grupo multiclubes do Pachuca, equipe mexicana que também está classificada para o Mundial dos Estados Unidos. A regra da Fifa impede participantes de um mesmo dono na competição, o que fez a entidade buscar um substituto.

"Após avaliar todas as evidências do caso, o presidente do Comitê de Apelações da Fifa decidiu que tanto o Pachuca quanto o León não atendem aos critérios de propriedade multiclubes estabelecidos no regulamento do Mundial de Clubes da Fifa. Nos termos, a Fifa decidiu não admitir o León na competição e anunciar o clube que o substituirá em seu devido tempo", disse nota divulgada pela entidade no dia 21 de março.

"O LAFC participaria como vice-campeão na Liga dos Campeões da Concacaf de 2023, pela qual o Club Léon se classificou. O Club América participaria como o time mais bem classificado no ranking de confederações da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, pelo qual a qualificação também é determinada", prosseguiu em sua explicação a entidade. "O vencedor do playoff se classificaria, a menos que procedimentos legais decidam o contrário. Mais detalhes serão fornecidos no devido tempo.



Técnico do America, o brasileiro André Jardine disse, em entrevista neste domingo, que a vaga no Mundial não deveria ser modificada. "O León deveria ir ao Mundial de Clubes. Estou triste pela instituição e gostaria que eles encontrassem uma solução para poderem ir. No América, queremos conseguir essa vaga em campo", afirmou o treinador.

