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LIBERTADORES Mata-mata pode desempatar rivalidade de Brasil e Argentina pelo recorde de títulos da Libertadores Entre confrontos diretos, Fluminense encara nesta terça-feira o Independiente Rivadavia; Corinthians tem pela frente o Rosário Central, na quinta-feira

O jogo entre Fluminense e Independiente Rivadavia, nesta terça-feira (11), às 19h, no Maracanã é o primeiro dos confrontos diretos entre clubes brasileiros e argentinos na briga pelo pelo desempate e 26º título da Copa Libertadores.

Os países estão empatados com os mesmo 25 troféus, com isso, os classificados para a próxima fase podem dar um panorama de qual das duas nações estará melhor colocado para vencer a grande final.

Outro confronto direto ocorre entre o Rosário Central e Corinthians, mas só na quinta-feira, às 21h30. Fora isso, a vantagem na quantidade de participantes é brasileira. São seis clubes representando a bandeira verde e amarela (Mirassol com as cores no uniforme, inclusive) contra quatro clubes da celeste.

Após anos de soberania argentina, os clubes hermanos estacionaram nos 25 títulos em 2018, com o River Plate, que nem mesmo conseguiu se classificar para este torneio e está competindo a Sul-Americana. O mesmo destino ocorre com os outros dois maiores campeões argentinos do torneio, o Independiente, que possui sete títulos e o Boca Júniors, com seis, e também estão na Sula.

A mudança de paradigma colocou e não tirou mais o Brasil do topo. Depois de 2018, foram sete edições seguidas que o troféu permaneceu no mesmo território: Flamengo, três vezes, Palmeiras, duas vezes, Fluminense e Botafogo, com uma cada.

Ainda assim, outros argentinos entraram na disputa, entre eles o próprio Rivadavia, que teve uma das melhores campanhas da fase de grupos, atrás apenas do Flamengo, com os mesmos 16 pontos, mas saldo de gol menor.

Tetracampeão, o Estudiantes, será o primeiro representante a jogar. A partida de ida com o chileno Universidad Catolica também ocorre nesta terça-feira, mas às 21h30, dentro de casa, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata. O campeão argentino de 2025, Platense tem um dos confrontos que no papel parece mais acessível. A equipe joga com o Coquimbo Unido, do Chile.

Já os brasileiros, iniciam a caminhada não apenas com o Fluminense em casa, como também com o estreante Mirassol jogando em casa com o tradicional LDU-Quito.

Por ter um confronto direto, Flamengo e Cruzeiro será o duelo que já dá a certeza de que haverá um número menor de brasileiros no início da próxima fase.

Ainda sobra Palmeiras, que duelará com o Cerro Porteño, do Paraguai.

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