BASQUETE Material radioativo? Quadra de cor extravagante do Timberwolves, na NBA, vira meme na internet Equipe de Minnesota venceu o Utah Jazz por 137 a 97 pela Copa NBA

Virose coletiva nos atletas? Material radioativo? Nada disso, é a cor verde fluorescente que o Minnesota Timberwolves escolheu para a quadra do Target Center, nesta temporada da Copa NBA, e que não passou batida pelos memes nas redes sociais.

Esta é a terceira edição do torneio, que acontece paralelamente à temporada regular da liga, e tem como uma das características pintar quadras com cores muito mais extravagantes que o tradicional amadeirado.

Após uma sequência de críticas em 2023, por conta das cores, a liga informou que faria mudanças mais sutis, mas ao ter o verde refletindo nos atletas durante a vitória desta sexta-feira, sobre o Utah Jazz (137 a 97), a escolha logo chamou a atenção dos internautas, que alfinetaram a cor, fazendo alusão à materiais radioativos.

"É assustadoramente bonito, mas tem certeza que é seguro?", diz a legenda da imagem de um desenho animado usada pelo internauta.

Outro internauta usou uma cena de uma sitcom de comédia americana, mudando a segunda fala da cena para brincar com o início da Copa NBA.

"Kramer, o que está acontecendo aqui? Temporada regular (Copa NBA)", diz a legenda.

Já uma internauta brasileira comentou que os atletas parecem estar doentes.

"Estou passando mal, eles parecendo que estão com virose", escreveu.

"Eu tentando aproveitar a experiência com o Minnesota Timberwolves na Copa NBA", ironizou outro internauta.

Uma página de fãs da NBA aproveitou a quadra verde para usar a cor como uma ferramenta de edição de vídeo e mudar a quadra de basquete para a lua — de modo virtual.

Quadras coloridas para todos

Assim como o Timberwolves, outras franquias também escolheram cores chamativas para suas respectivas quadras. O Lakers de LeBron James escolheu a cor amarela, enquanto o Golden States Warriors de Stephen Curry ficou com uma cor acinzentada.

Contra o Denver Nuggets, o Warriors a equipe perdeu por 129 a 104 em uma quadra rosa.

Apesar dos memes e da partida em um quadra peculiar, a equipe conseguiu sair com a quinta vitória no torneio. São cinco triunfos até o momento e quatro derrotas. Já o Utah Jazz, tem três vitórias e seis derrotas.

