Náutico

Mateus Silva assina pré-contrato com o Náutico para a temporada 2026

Clube alvirrubro tem adotado cautela para acertar renovações devido ao período eleitoral

Mateus Silva, zagueiro do NáuticoMateus Silva, zagueiro do Náutico - Foto: Gabriel França/CNC

Apesar de se encontrar em período eleitoral, o Náutico segue se mexendo pensando na temporada 2026. Na tarde desta quinta-feira (6), o Alvirrubro comunicou que o zagueiro Mateus Silva assinou um pré-contrato visando o próximo ano. 

A diretoria vinha tratando a renovação com defensor com cautela, por conta das eleições agendadas para o dai 30 de novembro. 

Peça fundamental da campanha do acesso, Mateus Silva desembarcou nos Aflitos em maio deste ano, após deixar a Ponte Preta. Com a camisa alvirrubra, foram dez aparições, sendo nove delas como titular da Série C. 

A ideia da cúpula de futebol é seguir renovando com atletas que podem contribuir em 2026. O clube trabalha com até 13 nomes que participaram do último Brasileiro. 

Por outro lado, alguns jogadores já foram comunicados que não fazem parte dos planos. São eles: o goleiro Wellerson, o zagueiro Rayan, o lateral-esquerdo Raimar, o volante Igor Pereira, e os atacantes Hélio Borges, Igor Bolt, Bruno Mezenga e Kelvin. 

Ativos do clube como os atacantes Thalissinho e Kauan Maranhão foram emprestados para ABC e Piauí, respectivamente.

