Mateus Silva assina pré-contrato com o Náutico para a temporada 2026
Clube alvirrubro tem adotado cautela para acertar renovações devido ao período eleitoral
Apesar de se encontrar em período eleitoral, o Náutico segue se mexendo pensando na temporada 2026. Na tarde desta quinta-feira (6), o Alvirrubro comunicou que o zagueiro Mateus Silva assinou um pré-contrato visando o próximo ano.
Um dos pilares da defesa alvirrubra em 2025, o zagueiro Mateus Silva é o primeiro do elenco que conquistou o acesso à Série B a assinar pré-contrato para a temporada 2026.— Náutico (@nauticope) November 6, 2025
Além do defensor, o Náutico negocia a assinatura de pré-contrato com outros atletas que… pic.twitter.com/xfZhDc8zUd
A diretoria vinha tratando a renovação com defensor com cautela, por conta das eleições agendadas para o dai 30 de novembro.
Leia também
• Dobrou: veja como foi o aproveitamento da base do Náutico em 2025
• Eleição faz Náutico adotar cautela nas negociações de renovação
• Pablo Vitório quer Hélio dos Anjos como técnico do Náutico e projeta melhorias nos Aflitos
Peça fundamental da campanha do acesso, Mateus Silva desembarcou nos Aflitos em maio deste ano, após deixar a Ponte Preta. Com a camisa alvirrubra, foram dez aparições, sendo nove delas como titular da Série C.
A ideia da cúpula de futebol é seguir renovando com atletas que podem contribuir em 2026. O clube trabalha com até 13 nomes que participaram do último Brasileiro.
Por outro lado, alguns jogadores já foram comunicados que não fazem parte dos planos. São eles: o goleiro Wellerson, o zagueiro Rayan, o lateral-esquerdo Raimar, o volante Igor Pereira, e os atacantes Hélio Borges, Igor Bolt, Bruno Mezenga e Kelvin.
Ativos do clube como os atacantes Thalissinho e Kauan Maranhão foram emprestados para ABC e Piauí, respectivamente.