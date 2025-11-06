A- A+

Náutico Mateus Silva assina pré-contrato com o Náutico para a temporada 2026 Clube alvirrubro tem adotado cautela para acertar renovações devido ao período eleitoral

Apesar de se encontrar em período eleitoral, o Náutico segue se mexendo pensando na temporada 2026. Na tarde desta quinta-feira (6), o Alvirrubro comunicou que o zagueiro Mateus Silva assinou um pré-contrato visando o próximo ano.

Um dos pilares da defesa alvirrubra em 2025, o zagueiro Mateus Silva é o primeiro do elenco que conquistou o acesso à Série B a assinar pré-contrato para a temporada 2026.



Além do defensor, o Náutico negocia a assinatura de pré-contrato com outros atletas que… pic.twitter.com/xfZhDc8zUd — Náutico (@nauticope) November 6, 2025

A diretoria vinha tratando a renovação com defensor com cautela, por conta das eleições agendadas para o dai 30 de novembro.

Peça fundamental da campanha do acesso, Mateus Silva desembarcou nos Aflitos em maio deste ano, após deixar a Ponte Preta. Com a camisa alvirrubra, foram dez aparições, sendo nove delas como titular da Série C.

A ideia da cúpula de futebol é seguir renovando com atletas que podem contribuir em 2026. O clube trabalha com até 13 nomes que participaram do último Brasileiro.

Por outro lado, alguns jogadores já foram comunicados que não fazem parte dos planos. São eles: o goleiro Wellerson, o zagueiro Rayan, o lateral-esquerdo Raimar, o volante Igor Pereira, e os atacantes Hélio Borges, Igor Bolt, Bruno Mezenga e Kelvin.

Ativos do clube como os atacantes Thalissinho e Kauan Maranhão foram emprestados para ABC e Piauí, respectivamente.

Veja também