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Futebol

Mateus Silva desfalca Náutico diante do Novorizontino; Vitor Andrade volta

Zagueiro foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo e deve ser substituído por Wanderson

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Mateus Silva, zagueiro do NáuticoMateus Silva, zagueiro do Náutico - Foto: Divulgação/Náutico

O Náutico não terá o zagueiro Mateus Silva para a partida contra o Novorizontino, no Jorge Ismael de Biasi, domingo (14), pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 1x0 para o Fortaleza, no Esporte da Sorte Aflitos, na rodada anterior, e está suspenso.

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Sem Mateus Silva, a tendência é que Wanderson seja o titular na zaga ao lado de Betão. Igor Fernandes voltou a ser utilizado na lateral esquerda. 

Em compensação, o Náutico terá o retorno do atacante Vitor Andrade. O jogador cumpriu suspensão automática diante do Fortaleza e volta a ficar à disposição da equipe.

Com o retorno de Vitor, Junior Todinho deve retornar ao banco de reservas. Vinícius e Derek completam o ataque.

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