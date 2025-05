A- A+

Futebol Empresário confirma procura do Athletico e outras equipes por Matheus Alexandre, de saída do Sport Contratado por R$ 9 milhões junto ao Cuiabá, lateral esteve em campo em 12 oportunidades com a camisa do Leão

De saída do Sport, após comunicado feito pelo clube nesta terça-feira (13), o lateral-direito Matheus Alexandre pode ter destino selado nos próximos dias. Procurado pela reportagem, o agente do jogador, Luisinho Piracicaba, afirmou que equipes do Brasil e do exterior já monitoram a situação do atleta.

Conforme divulgado pelo jornalista Vinicius Furlan, e confirmado por Luisinho, o Athletico-PR é uma das equipes interessadas em contar com Matheus Alexandre para a sequência do ano. Entretanto, o Furacão não é a única.

Além do clube paranaense, um time da Série A “bem perto do Recife”, outro da Série B e um do exterior demonstraram interesse em contar com o futebol do lateral-direito.

Segundo Luisinho Piracicaba, o formato do negócio “pode ser até de compra”, mas “precisa atender ao clube e ao atleta, para que seja algo definido para todos”.

Ainda de acordo com o empresário, no início da temporada, além do Sport, Santos e RB Bragantino tentaram a contratação de Matheus Alexandre. Contudo, “o atleta entendeu que o Sport seria o melhor caminho”.

Contratado por R$ 9 milhões junto ao Cuiabá, Matheus Alexandre esteve em campo em 12 oportunidades com a camisa do Sport na temporada. Entretanto, com atuações fracas, o jogador de 26 anos passou a ser perseguido pela torcida.

No último domingo, diante do Cruzeiro, foi titular na estreia de António Oliveira, mas ainda nos primeiros minutos da partida passou a ser vaiado pelos rubro-negros que foram à Ilha do Retiro.

