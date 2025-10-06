Seg, 06 de Outubro

Futebol

Matheus Alexandre reforça Sport contra Atlético-MG; Lucas Lima segue como dúvida

Lateral-direito cumpriu suspensão contra o Cruzeiro, no último domingo (5)

Matheus Alexandre, lateral-direito do SportMatheus Alexandre, lateral-direito do Sport - Foto: Paulo Paiva/SCR

Depois de uma boa atuação contra o Cruzeiro, no Mineirão, o Sport se prepara para outro desafio em Belo Horizonte. Nesta quarta-feira (8), o Leão encara o Atlético-MG, em confronto atrasado da 12ª rodada, na Arena MRV, às 19h. Para o confronto, o Leão poderá contar com o retorno de Matheus Alexandre. 

O lateral-direito ficou de fora da partida contra a Raposa, no domingo (5), devido ao acúmulo de cartões amarelos. Na oportunidade, Aderlan foi o substituto, após se recuperar de um desconforto muscular na coxa esquerda. 

Matheus Alexandre participou dos trabalhos realizados pela comissão técnica na tarde desta segunda, no CT do América-MG. A movimentação contou apenas com jogadores que atuou por menos de 45 minutos perante o Cruzeiro. 

Dúvida

Ausente do empate em 1x1 com o Cruzeiro, Lucas Lima segue como dúvida para o compromisso deste meio de semana. O camisa 10 se recupera de uma lesão no adutor da coxa direita e vem sendo acompanhado de perto pelo departamento médico rubro-negro.

