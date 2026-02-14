A- A+

nova composição Matheus Bahia é oficializado como reforço do Internacional até dezembro de 2027 Atleta pertencia ao Bahia, que manteve 40% dos direitos econômicos

O Internacional anunciou a contratação do lateral-esquerdo Matheus Bahia, de 26 anos, em um contrato válido até dezembro de 2027. O atleta pertencia ao Bahia, que manteve 40% dos direitos econômicos. Vale mencionar que o defensor passou as duas últimas temporadas emprestado ao Ceará.

Agora, o jogador terá a concorrência de Alejandro Bernabei para uma vaga na equipe titular. O argentino, que foi considerado um dos melhores da função no País em 2024, não conseguiu manter o bom desempenho no ano passado e acendeu um alerta na direção do clube gaúcho para 2026.

Antes de chegar ao gigante do Rio Grande do Sul, Matheus Bahia passou pelas categorias de base do Palmeiras e Athletico Paranaense. Natural de Salvador, o atleta retornou à sua terra de origem para defender as cores do time tricolor. Ao todo foram 117 partidas, três gols e oito assistências pelo Bahia.

Já com a camisa do Ceará, o lateral-esquerdo conseguiu mais regularidade e se tornou titular absoluto da equipe durante duas temporadas. Foram 93 jogos e onze assistências pelo time alvinegro, onde acabou rebaixado no último Campeonato Brasileiro

O atleta já está integrado ao time de Paulo Pezzolano e aguarda a liberação da CBF para poder estrear. O Internacional volta a campo neste domingo (15), às 20h30, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho, diante do Ypiranga, no estádio Colosso da Lagoa.

